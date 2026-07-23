Na Braču izbruhnil požar, na delu 40 gasilcev (FOTO in VIDEO)

Letošnje pletje, vročina in suša ne prizanašajo hrvaškim otokom. Po ogromnem požaru, ki je pred približno dvema tednoma izbruhnil na Korčuli, še prej je zagorelo veliko območje na Visu, je ogenj zdaj izbruhnil na Braču. Kot poroča Slobodna Dalmacija, se ogenj za zdaj ni približal hišam ali drugim objektom, je pa blizu znane in priljubljene plaže Lovrećina, natančneje, zagorelo je med krajema Postira in Pučišća.

Gasilci si na vse pretege prizadevajo, da bi požar čim prej lokalizirali, zakaj je zagorelo podrastje, za zdaj še ni znano. Na intervencijo je odhitelo 40 gasilcev s 15 vozili, gasiti jim pomagajo tudi iz zraka, in sicer en kanader in en AirTractor.