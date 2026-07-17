Na čistilke se je zrušilo sodišče

Bolzano je včeraj zjutraj stresel silovit pok. Med obnovo tamkajšnje sodne palače se je namreč porušil osrednji del mogočnega poslopja, ki izvira še iz časa fašizma. Najmanj četrtino stavbe je uničilo, ruševine pa so zasule glavni vhod in široko stopnišče. Ker se je vse zgodilo le malo po 6. uri zjutraj, in sicer še pred prihodom zaposlenih in strank, se je mesto izognilo hujši tragediji.

Govorimo lahko o čisto pravem čudežu.

Klic na pomoč so gasilci prejeli ob 6.24. Ob prihodu so ugotovili, da se je del z razpravnimi dvoranami sesul od najvišjega nadstropja pa vse tja do pritličja. Pod seboj je pokopal hodnike, pisarne in več sodnih dvoran, med njimi tudi dvorano porotnega sodišča ter dve dvorani za civilne obravnave. Pod ruševinami je, denimo, izginil tudi prehod med tožilstvom in sodiščem. V stavbi so bile tedaj tri čistilke. Medtem ko sta bili dve že na varnem, pa tretje sprva niso našli. Gasilci so jo dosegli šele po telefonu in jo nekako preusmerili proti varnemu izhodu. Poslopje je lahko zapustila sama, pri čemer je utrpela le manjše odrgnine. »Govorimo lahko o čisto pravem čudežu. Lahko bi se zgodila tragedija,« je pripovedovala predsednica sodišča Francesca Bortolotti. Vodja gasilske intervencije Christian Auer je priznal, da je ob pogledu na razdejanje najprej pomislil na bombo ali napad.

Poznejši pregledi niso pokazali znakov eksplozije. Gasilci so območje takoj zaprli, prekinili dovod plina in začeli preverjati stabilnost preostalih delov stavbe. Po prvih podatkih so popustili nosilni stebri na območju, kjer so potekala obnovitvena in razširitvena dela. Kaj natančno je sprožilo rušenje, še ni jasno. Predsednik Južne Tirolske Arno Kompatscher je poudaril, da morajo morebitno povezavo z deli šele temeljito raziskati. Tožilec Axel Bisignano je sporočil, da je celoten osrednji del sodišča odtlej neuporaben. Pristojni bodo morali zdaj prerazporediti zaposlene in čim prej poiskati način, da delo pravosodja kljub razdejanju ne obstane.