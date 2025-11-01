Na destinaciji, ki jo številni v Sloveniji obožujejo, uvedli prepoved tobaka za določene

Ministrstvo za zdravje je obenem poudarilo, da na Maldivih ostaja v veljavi popolna prepoved uvoza, prodaje, distribucije, posedovanja in uporabe elektronskih cigaret ter podobnih naprav za uparjanje. Ta prepoved velja za vse osebe, ne glede na starost.

Prodaja tobačnih izdelkov mladoletnim osebam se na Maldivih kaznuje s kaznijo v višini približno 3000 evrov, uporaba elektronskih cigaret pa s kaznijo okoli 300 evrov.

Pobudo za uveljavitev zakona podal predsednik

Pobudo za uveljavitev zakona je sicer letos podal predsednik otoške države Mohamed Muizzu.

Podoben ukrep, ki prepoveduje tobak za mlajše od zakonsko določenega datuma, je trenutno še v zakonodajnem postopku v Veliki Britaniji. Konec leta 2022 ga je kot prva uveljavila Nova Zelandija, a ga je manj kot leto dni pozneje že razveljavila.