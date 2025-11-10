  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DISKRIMINACIJA?

Na dopustu na Hrvaškem ne boste več brali slovenskih časopisov

Hrvaška je zdaj edina evropska turistična destinacija brez tujega tiska.
Na Hrvaškem imajo od slovenskih medijev največ prometa s poletno distribucijo časopisov Delo in Slovenske novice. FOTO: Arhiv Dela
Na Hrvaškem imajo od slovenskih medijev največ prometa s poletno distribucijo časopisov Delo in Slovenske novice. FOTO: Arhiv Dela
STA, B. K. P.
 10. 11. 2025 | 13:15
 10. 11. 2025 | 14:10
3:19
A+A-

Na Hrvaškem od 1. oktobra ni več mogoče kupiti tujih tiskanih medijev, saj so se tuji založniki, med njimi tudi slovenski, zaradi novih pogojev distribucije umaknili s trga. Tako zdaj ni mogoče dobiti niti na Hrvaškem najbolj prodajanih slovenskih dnevnikov Delo in Slovenske novice.

Hrvaška vlada je aprila razglasila distribucijo časopisov za storitev splošnega gospodarskega interesa in jo začela subvencionirati. Distributer je postala hrvaška pošta, ki naj bi storitev opravljala naslednjih pet let.

Tuji založniki se niso mogli vključiti v sistem subvencionirane distribucije, ker se lahko v skladu z zakonom o medijih v razvid založnikov vpišejo le založniki s sedežem na Hrvaškem. Da bi lahko sodelovali v subvencioniranem sistemu, bi morali ustanoviti hrvaško podjetje. Ker tega niso storili, zanje veljajo polne tržne cene, ki so štirikrat višje od subvencioniranih, je v nedeljo poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Nevzdržni pogoji

Tuji založniki menijo, da jih to postavlja v neenakopraven položaj, in so se soglasno odločili prekiniti dostavo na Hrvaško. »Pogoji, ki jih je ponudila hrvaška pošta, so se izkazali za finančno nevzdržne,« je po poročanju Hine povedala direktorica slovenske družbe Distriest Maja Curić.

Distriest je specializirani uvoznik in distributer tujega tiska ter naročniška agencija s sedežem v Sežani. Predstavlja več kot 200 mednarodnih založnikov in dobaviteljev in ima v svoji stalni ponudbi približno tisoč edicij, dnevnikov in revij s katerimi oskrbuje področja Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Makedonije, piše na uradni spletni strani podjetja.

Iz ljubljanskega podjetja Izberi, ki distribuira večino slovenskih tiskanih medijev v Sloveniji, so potrdili, da je distribucija slovenskih časopisov na Hrvaškem zastala.

»Mi smo distributer tiskanih medijev v Sloveniji, kar se tiče Hrvaške, pa delamo z Distriestom iz Sežane. Od Distriesta smo prejeli obvestilo, da se od oktobra na Hrvaškem tuji časopisi ne distribuirajo več – tudi naši ne,« je za STA potrdil direktor podjetja Izberi Slavko Bogataj. Pojasnil je, da imajo na Hrvaškem od slovenskih medijev največ prometa s poletno distribucijo časopisov Delo in Slovenske novice.

Edini brez tujega tiska

Hrvaška je zdaj edina evropska turistična destinacija brez tujega tiska. Distribucija v vseh sosednjih državah in državah Evropske unije medtem poteka nemoteno.

Iz podjetja Hrvatska pošta so za Hino potrdili, da za tuje založnike ne velja subvencionirani sistem, in dodali, da Distriest ni sprejel njihove ponudbe, ki bi bila zanje komercialno vzdržna. Hrvaško ministrstvo za kulturo in medije je medtem sporočilo, da si prizadeva rešiti težavo.

Iz svetovnega združenja časopisnih založnikov WAN-IFRA so ukrep hrvaške vlade po poročanju Hine ocenili kot posredno diskriminacijo, saj da omejuje prost pretok blaga in pravico državljanov do dostopa do informacij. Napovedali so tudi možnost uradnega opozorila evropskim institucijam, če težava kmalu ne bo rešena.

Več iz teme

časopistiskani medijiHrvaškadistribucijasubvencija
ZADNJE NOVICE
14:01
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ne zavrzite jabolčnih olupkov! Iz njih nastane nekaj, kar boste uporabljali vse leto

Na vašem mestu se od jabolčnih sredic in olupkov še ne bi poslovili tako hitro.
Kaja Berlot10. 11. 2025 | 14:01
13:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ROJSTNODNEVNA ZABAVA

Ekstravagantno praznovanje najslavnejše mame: princ Harry, Meghan Markle in posredovanje policije

Kris Jenner je v vili Jeffa Bezosa praznovala rojstni dan, zbrala se je svetovna smetana in pojavila so se ugibanja o morebitni poroki.
10. 11. 2025 | 13:25
13:15
Novice  |  Svet
DISKRIMINACIJA?

Na dopustu na Hrvaškem ne boste več brali slovenskih časopisov

Hrvaška je zdaj edina evropska turistična destinacija brez tujega tiska.
10. 11. 2025 | 13:15
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Huda prometna nesreča v Velikih Brusnicah: 24-letnik pijan trčil v drevo in obstal med hišo in zidom

Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.
10. 11. 2025 | 13:05
13:00
Lifestyle  |  Polet
POKURIMO KALORIJE

Katera vadba kuri kalorije najhitreje: hoja, kolesarjenje ali plavanje? Rezultati vas bodo presenetili

Dobra novica je, da ni treba ure in ure trpeti v telovadnici, že nekaj pametnih sprememb lahko prinese velike rezultate.
Miroslav Cvjetičanin10. 11. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Kako je Petra Parovel pristala pred sodiščem?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki