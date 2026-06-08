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POTRES

Potres z magnitudo 7,8 stresel Filipine: To je najmočnejši potres, kar smo jih kdaj čutili (VIDEO, FOTO)

Na Filipinih po močnem potresu več žrtev in svarilo pred cunamijem.
 FOTO: Edwin Espejo Afp

 FOTO: Edwin Espejo Afp

 FOTO: Gensan Dev Via Reuters

 FOTO: Gensan Dev Via Reuters

 FOTO: Gensan Dev Via Reuters

 FOTO: Gensan Dev Via Reuters

FOTO: Gensan Dev Via Reuters

FOTO: Gensan Dev Via Reuters

 FOTO: Edwin Espejo Afp
 FOTO: Gensan Dev Via Reuters
 FOTO: Gensan Dev Via Reuters
FOTO: Gensan Dev Via Reuters
STA, N. Č.
 8. 6. 2026 | 07:12
 8. 6. 2026 | 08:27
2:07
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Filpine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih so umrli trije ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunamijem, a so večino že umaknili. Po prvem potresu na globini desetih kilometrov so v naslednjih dveh urah območje stresli še številni popotresni sunki z magnitudami od 1,3 do 6,7, poroča britanski BBC.

 FOTO: Gensan Dev Via Reuters
 FOTO: Gensan Dev Via Reuters

Filipinske oblasti so potrdile, da so v potresu umrli najmanj trije ljudje, vsi na območju mesta General Santos, ki šteje približno 720.000 prebivalcev. Še najmanj pet ljudi je bilo poškodovanih. S prizadetih območij poročajo tudi o obsežni škodi na stavbah, številne naj bi bile porušene.

Šef policije v mestu Alabel v filipinski pokrajini Sarangani Benjie Ancheta je povedal, da so se na stavbi policije takoj po potresu pojavile razpoke. Potres se je zgodil med slovesnostjo dviga zastave.

Ancheta je dejal, da za zdaj ni poročil o smrtnih žrtvah, se je pa več ljudi zaradi močnega tresenja tal onesvestilo. »To je najmočnejši potres, kar smo jih kdaj čutili,« je za Reuters povedal Ancheta. Priče v Manadu, mestu na severu Indonezije, so dejale, da so potres čutile zelo močno.

 FOTO: Gensan Dev Via Reuters
 FOTO: Gensan Dev Via Reuters

Zabeležili enometrske valove

Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunamiji, a so jih doslej večinoma umaknile. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Na južni obali otoka Mindanao so zabeležili valove z višino nekaj več kot en meter.

FOTO: Gensan Dev Via Reuters
FOTO: Gensan Dev Via Reuters

Oblasti ljudi pozivajo, naj se umaknejo na višje ležeče predele, ponekod je to po navedbah oblasti, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, že storila večina prebivalstva. Letališče v mestu General Santos do nadaljnjega ostaja zaprto.

Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, območju izjemne potresne dejavnosti. Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo osem ljudi. Nekaj dni prej je potres z magnitudo 6,9 v provinci Cebu v osrednjih Filipinih ubil 76 ljudi in uničil ali poškodoval 72.000 poslopij.

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