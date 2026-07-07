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POMEMBNE VEŠČINE

Na Hrvaškem plava vse manj otrok, starši vsako poletje delajo isto napako

Utopitev je drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi nenamernih poškodb pri otrocih.
Ne gre samo za to, da se otrok nauči plavati, ampak da razvije občutek varnosti v vodi, samozavest in veščine, ki lahko rešijo življenje. FOTO: Tomi Lombar
Ne gre samo za to, da se otrok nauči plavati, ampak da razvije občutek varnosti v vodi, samozavest in veščine, ki lahko rešijo življenje. FOTO: Tomi Lombar
S. F.
 7. 7. 2026 | 14:45
3:16
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Na Hrvaškem je utopitev drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi nenamernih poškodb pri otrocih, takoj za prometnimi nesrečami. Podatki Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo kažejo, da je v zadnjem desetletju zaradi utopitve umrlo 47 otrok in mladih, starih do 19 let, strokovnjaki pa ocenjujejo, da med 40 in 70 odstotki otrok na Hrvaškem ne zna plavati. Prav zaradi teh skrb vzbujajočih podatkov vse več lokalnih skupnosti uvaja brezplačne programe plavanja za neplavalce. Strokovnjaki pa že dolgo opozarjajo, da plavanje ni le še ena športna dejavnost, temveč pomembna veščina, ki lahko reši življenje.

Zato je pomembno, da se otroci ne naučijo samo plavati, ampak da v morje vstopajo z gotovostjo, to pa pomeni, da znajo na vodi lebdeti, pravilno dihati in se samostojno obdržali na površini. Te veščine so namreč tiste, ki odločajo o tem, ali je otrok v vodi varen ali ne. Težava je, da je vedno več otrok, ki imajo slabše razvito koordinacijo, ravnotežje in osnovne gibalne sposobnosti. To pa je pri plavanju pomembno, saj pri učenju plavanja ni pomembno le to, da splavajo, ampak da razvijejo občutek varnosti v vodi, samozavest in veščine, ki jim bodo koristile vse življenje.

Noben pripomoček ne more nadomestiti stalnega in aktivnega nadzora odrasle osebe.

Po ocenah strokovnjakov je idealna starost za začetek organiziranega učenja plavanja med četrtim in šestim letom. Pomembno je, da je otrokov prvi stik z vodo pozitiven in brez pritiska ali stresa. Ko razvije občutek varnosti in zaupanje v lastno telo v vodi, ko razvije varen in pozitiven odnos do vode, postane osvajanje plavalnih veščin naraven proces. Je pa tudi res, da se najhitreje naučijo plavanja skozi igro. Učitelji plavanja pravijo, da pri vadbi ni največji izziv osvajanje plavalnih tehnik, temveč nadzor nad lastnimi gibi. Da otrok sprosti telo, pravilno diha, potopi obraz v morje in pridobi nadzor nad gibanjem. Ko so ti temelji postavljeni, napredek pride zelo hitro. Vsak otrok ima svoj tempo razvoja, zato bi učitelji morali prepoznati njegove zmožnosti in mu omogočiti, da vsak nov korak naredi samozavestno in z občutkom dosežka.

Strokovnjaki še opozarjajo, da starši v poletnih mesecih pogosto precenjujejo sposobnosti svojih otrok v vodi in dobijo lažen občutek varnosti takoj, ko se otrok nauči plavati ali uporablja rokavčke in druge pripomočke. Toda noben pripomoček ne more nadomestiti stalnega in aktivnega nadzora odrasle osebe, zato otrok nikoli ne smemo pustiti samih v vodi. Enako pomembno je, da jih že od malega učimo odgovornega vedenja na plaži in v morju: da ne vstopajo v vodo brez dovoljenja staršev, ne skačejo v vodo neznane globine, se izogibajo tveganim igram ter spoštujejo valove, tokove in druge naravne razmere. Varnost v vodi ni odvisna od poguma, temveč od znanja, postopnega pridobivanja izkušenj in sposobnosti ocenjevanja lastnih zmožnosti.

Po ocenah strokovnjakov je idealna starost za začetek organiziranega učenja plavanja med četrtim in šestim letom. FOTO: Matej Družnik
Po ocenah strokovnjakov je idealna starost za začetek organiziranega učenja plavanja med četrtim in šestim letom. FOTO: Matej Družnik

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