Na Hrvaškem prijeli saboterja iz Ukrajine

Včeraj je bil na Hrvaškem zaradi sabotaže plinovoda Severni tok po poročanju agencije AP aretiran ukrajinski državljan. Agencija, ki se sklicuje na nemško tožilstvo, poroča, da je bil aretiran zaradi povezave s podvodnimi eksplozijami, ki so leta 2022 poškodovale plinovoda med Rusijo in Nemčijo.

Ukrajinskega državljana Volodimirja Z., čigar priimek v skladu z nemškimi pravili o varovanju zasebnosti ni bil objavljen, je v Pulju hrvaška policija prijela na podlagi evropskega naloga za prijetje. »Vladimir Z. je usposobljen potapljač in del skupine posameznikov, ki so septembra 2022 namestili eksploziv na plinovoda Severni tok 1 in Severni tok 2 v bližini danskega otoka Bornholm,« so sporočili tožilci.

Po poročanju hrvaških medijev je osumljenec sodeloval pri potopih, potrebnih za namestitev eksploziva.

Podvodne eksplozije 26. septembra 2022 so poškodovale plinovoda, ki sta bila zgrajena za transport ruskega zemeljskega plina v Nemčijo pod Baltskim morjem. Incident je dodatno zaostril napetosti zaradi vojne v Ukrajini, medtem ko so si evropske države po obsežni ruski invaziji na Ukrajino prizadevale zmanjšati odvisnost od ruskih energentov.

Ukrajina vpletenost zanika

Po poročanju hrvaških medijev je osumljenec sodeloval pri potopih, potrebnih za namestitev eksploziva. Za prevoz so on in njegovi sostorilci uporabljali jadrnico, ki je izplula iz nemškega pristanišča Rostock. Jadrnico so pred tem prek posrednika najeli pri nemškem podjetju, pri čemer so uporabili ponarejene osebne dokumente. Eksplozivne naprave so detonirale 26. septembra 2022. Po izročitvi naj bi osumljenca iz Hrvaške privedli pred preiskovalnega sodnika nemškega Zveznega vrhovnega sodišča v Karlsruheju. Gre za istega potapljača, ki so ga lani aretirali blizu Varšave, vendar je nato Poljska zavrnila njegovo izročitev Nemčiji.

Plinovod so razstrelili Ukrajinci, je prepričana Nemčija. FOTO: Ritzau Scanpix/Reuters

To je že drugi Ukrajinec, ki ga zaradi sabotaže preganja nemško tožilstvo. Proti vodji skupine Sergiju K., ki so prijeli v Italiji in izročili Nemčiji, so že vložili obtožnico. Gre za nekdanjega pripadnika ukrajinske tajne službe in specialne enote ukrajinske vojske. Nemško tožilstvo meni, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki vpletenost zanikajo. Rusija je prepričana, da so v sabotažo vpletene tudi ZDA.