Drama pri Dubrovniku: inštruktor se je potopil s turisti, na površje so se vrnili vsi razen njega

Med organiziranim potapljaškim izletom ob otoku Lokrum na Hrvaškem je izginil 26-letni inštruktor potapljanja. S skupino tujih državljanov je potop izvedel na globini med 15 in 20 metri, na površje pa se nato ni vrnil le on. Zdaj ga že drugi dan v obsežni iskalni akciji iščejo vse sile - iz zraka, po morju in pod njim ter na obali.

»Včeraj je eden od naših pilotov brezpilotnega letalnika preiskoval teren, za danes zjutraj pa pripravljamo nadaljevanje z enako intenzivnostjo. Pripravlja se tudi naša potapljaška ekipa. Ob tem prihaja še naših sedem do osem potapljačev, čez dan pa še ena ekipa iz Splita. Mislim, da bo skupno 14 potapljačev HGSS, ki bodo razporejeni po nalogah,« je povedal vodja dubrovniške postaje HGSS Ivan Barač, piše Dubrovački dnevnik.

Poleg pripadnikov notranjega ministrstva, luške kapitanije in HGSS so v iskanje vključeni tudi gasilci.

O vzroku izginotja za zdaj le ugibanja

Pogrešani mladenič je inštruktor, ki je v torek z gosti iz Dubrovnika potapljal na južni strani otoka Lokrum. Potop je potekal na globini od 15 do 20 metrov, po njem pa so na površje priplavali vsi člani skupine, razen inštruktorja.

Preiskava bo morala pokazati, kaj se je natančno zgodilo. Kolegi poudarjajo, da je bil kljub mladosti izkušen in strokoven.

»Najverjetneje se je nekaj zgodilo v njegovem organizmu, saj oprema redko odpove. Mogoče je, a zelo malo verjetno. Nenavadno je, da je vodil skupino, vsi so prišli ven, z njim pa se je nekaj zgodilo. Kaj je bilo, ne vem, to je težko sklepati,« je dejal Lucijen Parađina, predsednik Podvodno-raziskovalnega kluba Mornar.