Na Hrvaškem ustavili cepljenje dojenčkov proti tuberkulozi, zaznali neželeni učinke, ki prizadenejo kosti

Na Hrvaškem so začasno ustavili uporabo cepiva BCG, ki ga novorojenčki prejmejo za zaščito pred hudimi oblikami tuberkuloze. Odločitev so sprejeli potem, ko so letos prijavili štiri primere suma na redek neželeni učinek, ki prizadene kosti.

Hrvaška agencija za zdravila in medicinske izdelke HALMED je distributerju Medical Intertrade naročila, naj ustavi distribucijo in uporabo vseh serij cepiva BCG bolgarskega proizvajalca Bul Bio NCIPD. Gre za previdnostni ukrep, ki bo veljal do konca preiskave morebitne težave s kakovostjo cepiva, poroča Index.hr.

Štiri prijave v enem letu, prej ena v 20 letih

HALMED je v letu 2026 prejel štiri prijave suma na osteitis oziroma osteomielitis po uporabi tega cepiva. Gre za vnetje oziroma okužbo kosti, ki je znan, vendar redek neželeni učinek cepiva BCG.

Za primerjavo: od leta 2005 do 2025 je HALMED prejel le eno prijavo suma na enak neželeni učinek po cepljenju z BCG.

Hrvaški zavod za javno zdravje HZJZ navaja, da so bili vsi štirje otroci cepljeni v letu 2024 in na začetku leta 2025 s cepivom istega proizvajalca. Cepiva so bila uporabljena v različnih zdravstvenih ustanovah, zato je manj verjetno, da bi bil vzrok napaka pri cepljenju.

V tem obdobju so uporabljali dve seriji cepiva, v približno letu in pol pa so uporabili okoli 60.000 odmerkov.

HZJZ poudarja, da v zadnjih približno desetih letih na Hrvaškem niso zaznali nobenega primera BCG-osteítisa oziroma osteomielitisa, zato so štirje sumi v enem letu nepričakovano visoka pojavnost.

Zato bodo izvedli izredno kontrolo cepiva, da bi ugotovili, ali obstaja težava z njegovo kakovostjo in kaj bi lahko pojasnilo večje število prijavljenih neželenih učinkov, piše Index.hr.

Kaj je cepivo BCG?

BCG je cepivo proti tuberkulozi, ki ga na Hrvaškem praviloma prejmejo dojenčki že v porodnišnici.

Ne prepreči vsake okužbe s tuberkulozo, vendar majhne otroke ščiti pred najhujšimi oblikami bolezni, med katerimi je tudi tuberkulozni meningitis.

HZJZ navaja, da je tveganje, da bi majhni otroci na Hrvaškem zboleli za takšnimi hudimi oblikami tuberkuloze, že dalj časa zelo nizko. Zato ocenjujejo, da začasna ustavitev cepljenja ne bo ogrozila zdravja otrok.

Na Hrvaškem trenutno ni drugega cepiva BCG, ki bi ga lahko uporabljali pri novorojenčkih, zato do nadaljnjega dojenčkov v porodnišnicah ne bodo cepili z BCG.

Kaj morajo storiti starši?

HZJZ poudarja, da staršem otrok, ki so to cepivo že prejeli, ni treba sprejemati nobenih posebnih ukrepov, če se otrok počuti dobro in nima simptomov. Prav tako ni potrebe, da bi otroke brez simptomov preventivno pošiljali na rentgen, ultrazvok, magnetno resonanco ali druge preiskave.

Starši pa naj bodo pozorni na dolgotrajnejšo ali postopoma nastalo oteklino v predelu kosti ali sklepa, bolečino oziroma občutljivost, omejeno gibljivost, šepanje ali izogibanje obremenjevanju roke ali noge.

Takšen neželeni učinek se lahko pojavi nekaj mesecev ali celo nekaj let po cepljenju, v povprečju pa se prvi simptomi pojavijo približno leto dni pozneje.

Bolezni običajno ne spremljajo visoka temperatura ali drugi izraziti simptomi. Če se pojavijo navedeni znaki, naj se starši obrnejo na pediatra in povedo, da je otrok prejel cepivo BCG, piše Index.hr.

Lahko se uspešno zdravi

BCG-osteitis oziroma osteomielitis se razvija počasi in najpogosteje prizadene eno kost.

Če ga odkrijejo pravočasno, ga lahko uspešno zdravijo z zdravili proti tuberkulozi, včasih pa je potreben tudi manjši kirurški poseg. HZJZ navaja, da se lahko ob zgodnjem odkritju kost popolnoma pozdravi brez trajnih posledic.

HALMED ob tem opozarja, da tega neželenega učinka ne gre zamenjevati z običajno reakcijo na mestu cepljenja.

Po cepljenju z BCG se lahko po dveh do treh tednih običajno pojavijo rdečina, manjša oteklina ali ranica na koži. Celjenje lahko traja več mesecev in se konča z nastankom majhne brazgotine, kar je pričakovana reakcija po cepljenju z BCG.