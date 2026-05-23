Na Ivanko Trump načrtovan atentat, identificirali osumljenca (FOTO)

32-letnega Iračana Mohammada Baqera Saad Dawood al-Saadija so turške oblasti zaradi načrtovanja atentata aretirale sredi maja, nato pa izročile Združenim državam Amerike. Trenutno je v priporu v Brooklynu, kjer ga ameriško pravosodno ministrstvo obtožuje sodelovanja pri organizaciji najmanj 18 napadov oziroma poskusov napadov v Evropi in Severni Ameriki. Med tarčami naj bi bile sinagoge, ameriški objekti in posamezniki judovskega porekla.

Maščevanje za Soleimanija

Po navedbah virov naj bi bil motiv za domnevni načrt atentata maščevanje za likvidacijo iranskega generala Kasema Soleimanija, ki je bil ubit januarja 2020 v ameriškem napadu z brezpilotnim letalom v Bagdadu. Ukaz za napad je takrat odobril Donald Trump med svojim prvim predsedniškim mandatom. New York Post poroča, da naj bi al-Saadi po Soleimanijevi smrti večkrat govoril o potrebi po 'maščevanju družini Trump'. Nekdanji iraški vojaški diplomat Entifadh Qanbar je za časnik izjavil, da je osumljenec omenjal 'uboj Ivanke', saj naj bi s tem 'zažgal Trumpovo hišo'.

Preiskovalci trdijo, da je imel osumljenec dostop do načrtov doma Ivanke Trump na Floridi, kjer živi z možem Jaredom Kushnerjem. Na družbenih omrežjih naj bi objavljal zemljevide območja in grozil, da 'prihaja maščevanje'. Ameriške oblasti za zdaj niso javno objavile dokazov, ki bi potrjevali neposredno pripravo atentata, zato del informacij temelji predvsem na obveščevalnih virih in medijskih poročilih. Nekateri analitiki opozarjajo, da uradna obtožnica trenutno še ne vsebuje posebne točke, povezane z načrtovanim atentatom na Ivanko Trump.

Povezave z napadi po Evropi

Po dokumentih ameriškega pravosodnega ministrstva naj bi al-Saadi koordiniral napade prek skupine Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), ki jo ameriški preiskovalci opisujejo kot novo frontno organizacijo, povezano s Kataib Hezbollah. Skupino povezujejo s požigi sinagog v Evropi, napadom na ameriški konzulat v Torontu, napadi z nožem v Londonu, ter poskusi bombnih napadov v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem. Po navedbah FBI naj bi osumljenec uporabljal Telegram, Snapchat in druge aplikacije za novačenje izvajalcev napadov in širjenje propagande. Bela hiša primera za zdaj uradno ni komentirala.