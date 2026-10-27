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PRELOMEN DAN

Na izraelskih parlamentarnih volitvah znani izidi vzporednih volitev

Volitve je zaznamovala izjemno visoka udeležba. Na volišča so se množično podali tudi arabski volivci.
Benjamin Netanjahu je na čelu stranke Likud. FOTO: Yonatan Sindel Via Reuters
Benjamin Netanjahu je na čelu stranke Likud. FOTO: Yonatan Sindel Via Reuters
STA, M. J.
 27. 10. 2026 | 21:56
 27. 10. 2026 | 23:02
4:03
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Na parlamentarnih volitvah v Izraelu ni jasnega zmagovalca, po poročanju izraelskih medijev kažejo izidi vzporednih volitev. Največ glasov je dobila stranka Likud premierja Benjamina Netanjahuja, opozicijski blok pa je osvojil več sedežev, a ne dovolj za večino. Opazen je tudi uspeh arabskih strank.

Glede na izide vzporednih volitev, ki so jih izvedle tri izraelske televizije, bo 24 ali 25 mandatov v 120-članskem knesetu osvojila stranka Likud premierja Netanjahuja, poroča izraelski časnik Times of Israel. Opozicijski stranki Jašar, ki jo vodi Netanjahujev glavni tekmec, nekdanji poveljnik vojske Gadi Eisenkot, se medtem nakazuje od 21 do 23 poslanskih mandatov. Ker gre za vzporedne volitve, se izidi lahko še nekoliko spremenijo, navajajo izraelski mediji. Javnomnenjske ankete so že pred volitvami napovedovale tesen boj med dvema blokoma pod vodstvom Netanjahuja in Eisenkota, vendar glede na izide vzporednih volitev kaže, da nobeden od blokov ne bo osvojil dovolj mandatov, da bi si v 120-članskem parlamentu zagotovil večino. Manjša prednost z dvema do tremi sedeži se sicer nakazuje opoziciji, poroča Times of Israel.

Enemu bloku se obeta 50, drugemu 52 ali 53 sedežev

Bloku pod vodstvom Netanjahuja se skupaj obeta 50 sedežev v parlamentu. Analitiki poleg Likuda vanj štejejo skrajno desni stranki Judovska moč in Verski sionizem, ki ju vodita ministra Itamar Ben-Gvir in Bezalel Smotrič, ter ortodoksni judovski stranki Šas in UTJ. Opozicijskemu bloku pa izidi vzporednih volitev napovedujejo 52 ali 53 sedežev. Poleg stranke Jašar vanj uvrščajo še desnosredinsko stranko Skupaj, v kateri sta nekdanja premierja Naftali Bennett in Jair Lapid, desno stranko Izrael, naš dom Avigdorja Liebermana ter levosredinske Demokrate Jairja Golana.

Gadi Eisenkot je oddal svoj glas. FOTO: Shir Torem Reuters
Gadi Eisenkot je oddal svoj glas. FOTO: Shir Torem Reuters

Zelo visoka udeležba

Današnje parlamentarne volitve v Izraelu je sicer med drugim zaznamovala izjemno visoka udeležba - do 19. ure po lokalnem oz. do 18. ure po srednjeevropskem času je glasovalo 74,3 odstotka vseh volilnih upravičencev. Na volišča so se množično podali tudi arabski volivci. Vzporedne volitve kažejo, da bodo arabske stranke na tokratnih volitvah zabeležile velik uspeh. Stranki Raam in Skupni listi več arabskih strank, ki zastopata arabsko manjšino v Izraelu, skupno napovedujejo kar 17 ali 18 mandatov. Čeprav Raam in Skupna lista ne sodita v opozicijski blok, sta po navedbah francoske tiskovne agencije AFP izrazili pripravljenost, da bi ga podprli. S tem bi lahko odigrali tudi pomembno vlogo pri oblikovanju morebitne nove vlade pod vodstvom Eisenkota.

Prvi odzivi

Eisenkot je po poročanju AFP v prvem odzivu dejal, da »izidi vzporednih volitev kažejo na popolno pomanjkanje zaupanja volivcev v Netanjahuja« in vlado, ki je bila na oblasti 7. oktobra 2023, ko je palestinsko gibanje Hamas izvedlo smrtonosni napad na Izrael. Lapid je zatrdil, da je Netanjahujev blok doživel hud poraz, medtem ko je Golan izjavil, da je javnost »odpustila Netanjahujevo vlado«, poroča AFP. Zaveznik izraelskega premierja in zunanji minister Gideon Sar pa je dejal, da opozicija ne bi smela prehitro slaviti, in poudaril, da Likud ostaja največja stranka v Izraelu.

Uradni izidi parlamentarnih volitev bodo sicer predvidoma objavljeni v prihodnjih dneh, dokončni pa morda šele prihodnji teden. Predsednik države Jicak Hercog se bo nato posvetoval s strankami in za mandatarja izbral tistega kandidata, za katerega bo menil, da ima največje možnosti za sestavo vlade.

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Benjamin NetanjahuGadi EisenkotJicak HercogvolitveIzraelparlamentarne volitve
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