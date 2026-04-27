Na jezo državljanov je Kremelj ostro odgovoril: Putin je začel maščevanje, to se dogaja v Rusiji

Rusija se sooča z naraščajočim nezadovoljstvom državljanov. Valovi izpadov mobilnega interneta v velikih mestih, gospodarske težave in vsakodnevne nevšečnosti so sprožili redke javne kritike oblasti, na kar Kremelj odgovarja s poostreno represijo in vračanjem sovjetskih simbolov. Kljub temu da je Rusija doslej uspela prenesti vojne gospodarske pritiske zaradi višjih cen nafte zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu. Represivni aparat države prehaja v višjo prestavo. V zadnjih nekaj tednih je sledil nov val aretacij in racij, medtem ko oblasti hkrati oživljajo duhove sovjetske preteklosti.

Najnovejši primer je racija v eni največjih ruskih založniških hiš Eksmo. Tožilci so preiskali pisarne in pridržali zaposlene zaradi domnevne »LGBTQ propagande«. Hkrati je policija preiskala tudi pisarno neodvisnega časopisa Novaya Gazeta, katerega soustanovitelj Dmitrij Muratov je leta 2021 prejel Nobelovo nagrado za mir. Novinar Oleg Roldugin je bil priveden na zaslišanje zaradi domnevnega nezakonitega ravnanja z osebnimi podatki. Oblasti ne napadajo le sedanjosti, temveč aktivno rehabilitirajo temno preteklost. Akademija FSB, kjer se je Putin šolal za KGB-jevca, je bila preimenovana v čast Feliksa Dzeržinskega, ustanovitelja sovjetske tajne policije. V Tomsku je bil odstranjen spominski kompleks žrtvam sovjetskega terorja, postavljena pa je bila tudi razstava, ki je sprožila jezo zaradi »oskrunitve« spomenika posvečenega pokolu v Katinskem gozdu.

Putin je prekinil molk o valovih izpadov interneta v Moskvi in drugih mestih. Priznal je, da se težave dogajajo, vendar jih je opravičil z »operativnim delom pri preprečevanju terorističnih napadov«. Državljanom je sporočil, da morajo v vojni sprejeti določene nevšečnosti, saj lahko predhodno obveščanje pomaga »kriminalcem«. Analitiki opozarjajo, da se represija ne bo umirila, medtem ko se prostor za svobodno izražanje vse bolj oži. Blokirana sta Facebook in Instagram, uvaja se državna aplikacija MAX, medtem ko varnostne službe nadaljujejo poglobljen obračun s civilno družbo.

Znane ruske influencerke javno kritizirale Putina

Pred kratkim so znane ruske influencerke, sicer lojalne ali nevtralne do režima, javno kritizirale Putina zaradi vse strožjih omejitev interneta, gospodarskih težav in vsakodnevnih težav državljanov. Ta nenavadni val nezadovoljstva prihaja v času padca Putinove priljubljenosti in okrepljene cenzure na družbenih omrežjih.

Manekenka Victoria Bonya, ki živi v Monaku in ima milijone sledilcev, je objavila viralen Instagram video, v katerem se neposredno obrača na Putina: »Vladimir Vladimirovič, ljudje se vas bojijo. Blogerji se vas bojijo, umetniki se vas bojijo, guvernerji se vas bojijo. Vi pa ste predsednik naše države.«

V videu je navedla vrsto težav, od počasnega odziva na poplave v Dagestanu, do slabega upravljanja množičnega zakola živine v Sibiriji ter omejitev interneta, ki onemogočajo komunikacijo z družino. Bonya je kasneje posnela tudi zahvalo tiskovnemu predstavniku Kremlja Dmitriju Peskovu, potem ko je ta izjavil, da se na težavah dela in da nič od tega ni ignorirano.

Druga znana influencerka Aiza, prav tako iz tujine, je podprla Bonyo in kritizirala omejitve na Telegramu, visoke davke in neenakost. Vprašala je: »Koliko denarja še morate ukrasti, da vam bo dovolj«, s čimer je namigovala na premoženje ruskih poslancev. Video je kasneje izbrisala. Vplivna blogerka Liza Moka je objavila čustven video, v katerem joka in pravi: »Ne morem več tako. Ne prenesem, kar nam delajo ti tirani, ločeni od realnosti.« Živi na podeželju in poudarja, da ji je internet edini način za delo in šolanje otrok. Politična analitičarka Tatiana Stanovaya meni, da se nekaj spreminja v ruski družbi. »Tudi v družbi, navajeni na vojna omejevanja, ti izpadi mobilnega interneta in napadi na Telegram so videti kot prelomnica,« je dejala za CNN.

Padec podpore Putinu je viden tudi v anketah, občutek »vojne utrujenosti« pa je zajel tudi patriotsko usmerjene državljane. Kremelj se je nenavadno hitro odzval na kritike influencerjev, vendar analitiki še vedno opozarjajo na eno stvar – nov val represije, poroča Večernji list.