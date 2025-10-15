Na Kitajskem odkrili nov virus! Izjemno hitro se širi po zraku, odporen je na zdravila

Znanstveniki so odkrili skrb vzbujajočo mutacijo virusa prašičje gripe. Influenca D, ki jo običajno najdemo pri podlasicah, je po najnovejših podatkih preskočila na ljudi — in to množično. Kar 96 odstotkov testiranih oseb na severovzhodu Kitajske je imelo protitelesa proti temu virusu, kar pomeni, da so bili z njim že v stiku.

Študijo je vodil Hongbo Gao z Inštituta za veterinarske raziskave v Changchunu in Kitajske akademije za kmetijske znanosti. Raziskovalci so ugotovili, da je nov sev virusa, poimenovan D/HY11, postal izredno nalezljiv in se lahko po zraku širi med sesalci, kar nakazuje, da se je že prilagodil na prenos med ljudmi.

Še slabše je, da se virus širi tiho, brez izrazitih simptomov pri nekaterih okuženih, kar povečuje možnost, da se nezaznavno razširi med živalmi in ljudmi. Poleg tega je odporen na večino obstoječih zdravil proti gripi. Znanstveniki so opozorili, da za ta sev ni cepiva, kar predstavlja resno grožnjo za javno zdravje.

Mnogi nimajo simptomov, a še vedno širijo virus. FOTO: Peopleimages Getty Images

Prvič potrjen pri ljudeh

To je prvi primer, ko so ta specifični sev influence D potrdili pri ljudeh. Simptomi so za zdaj podobni običajni gripi — vročina, kihanje, izcedek iz nosu — vendar strokovnjaki opozarjajo, da so dejanski učinki virusa pri ljudeh še slabo poznani. Poročilo navaja: »Naš sev D/HY11 se učinkovito razmnožuje v človeških dihalnih celicah, okužuje sesalce, se prenaša po zraku med podlasicami in ima visoko stopnjo seropozitivnosti pri ljudeh na severovzhodu Kitajske.«

Znanstveniki posebej izpostavljajo, da so prvič dokazali učinkovit prenos po zraku pri neadaptiranem govejem IDV med podlasicama — kar pomeni, da lahko virus hitro mutira in se prilagaja različnim vrstam.

Trenutno ni cepiva, možnosti zdravljenja omejene

Ker gre za nov sev, cepiva ni, prav tako je virus odporen na standardna protivirusna zdravila. Prvi testi kažejo, da bi lahko bil občutljiv na zaviralce polimeraze, novejši razred protivirusnih zdravil, vendar so raziskave še v zgodnji fazi.

Strokovnjaki so virus označili za »panzootično grožnjo«, saj bi se lahko razširil med različnimi vrstami živali in ljudmi po vsem svetu.