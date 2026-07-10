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Na Krasu je izbruhnil požar: na intervencijo odhiteli profesionalni in prostovoljni gasilci, poleteli tudi helikopterji

Sprva so goreli travniki in grmičevje, nato pa so se zublji oprijeli tudi dreves.
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
STA, M. J.
 10. 7. 2026 | 19:51
 10. 7. 2026 | 19:51
1:02
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V italijanski občini Repentabor severno od Trsta v bližini slovenske meje je danes izbruhnil požar, ki pa so ga italijanski gasilci uspeli omejiti, poroča Primorski dnevnik. Trenutne razmere so sicer idealne za nastanek požarov, zato se marsikdo boji, da jih ne bo v prihodnjih dneh še več.

Omenjeni požar se je vnel malo po 13. uri pri Branovi javi pri Repnu. Sprva so goreli travniki in grmičevje, nato pa so se zublji oprijeli tudi dreves. Na teren so odšli profesionalni in prostovoljni gasilci, ki jim je požar uspelo omejiti. Pri gašenju so sodelovali tudi trije helikopterji. V nadaljevanju bodo poskrbeli za sanacijo območja in požarno stražo, namen je preprečiti vžig novih žarišč.

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