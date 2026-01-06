  • Delo d.o.o.
TRADICIJA

Na led so zmetali 81.796 medvedkov, preberite, zakaj

Hokejski klub iz Pensilvanije organizira metanje igrač od leta 2001.
Takole so oboževalci zasuli hokejiste. FOTO: Bruce Bennett/Getty Images Via Afp
Takole so oboževalci zasuli hokejiste. FOTO: Bruce Bennett/Getty Images Via Afp
A. J.
 6. 1. 2026 | 14:35
2:24
A+A-

Ameriški hokejski klub Hershey Bears že od leta 2001 organizira letno metanje plišastih medvedkov. Poteka po tekmi, pravila pa velevajo, da oboževalci vržejo medvedke na drsališče v trenutku, ko hokejsko moštvo iz Hersheyja v Pensilvaniji zadene prvi gol. To nedeljo, ko so igrali proti Rockford Ice Hogs, je na led priletelo kar 81.796 plišastih igrač. Od prvega metanja do danes so hokejisti tako nabrali kar 648.246 medvedkov. Največ so jih zbrali lani, in sicer 102.343. Akcija je dobrodelno obarvana. Klub medvedke podari okoli 60 lokalnim neprofitnim organizacijam, med katerimi so šola, organizacija za pomoč otrokom z Downovim sindromom, hospic in gasilci. V zadnjem desetletju je fundacija bogate lokalne družine Sweigart iz okrožja Lancaster poskrbela, da je met medvedkov še bolj učinkovit, saj je za vsakega pliška, vrženega na led, donirala dolar otroški bolnišnici. Eden od članov družine, zdaj že pokojni Jeff ​​Sweigart, je bil predan navijač Bearsov in dolgoletni imetnik sezonske vstopnice. Letos so metanje medvedkov v klubu posvetili spominu nanj.

Nenavadni dogodek ima zlasti dobrodelno noto.

Mnogi se športnega dogodka udeležijo prav zaradi zabavnega metanja. Največji navdušenci kar tekmujejo, kdo bo na led vrgel več medvedkov. Edina omejitev, ki jo postavijo organizatorji, je, naj vsak s seboj prinese le toliko plišastih živali, kolikor jih zmore imeti na svojem sedežu. A tudi tisti, ki jih imajo s seboj več, so dobrodošli: pred stadionom namreč stoji tovornjak, v katerega zmečejo višek medvedkov najbolj velikopotezni navijači. Tudi velikost in barva igrač nista pomembni. Na led priletijo medvedi vseh barv, pa tudi velikosti, od najmanjših, ki jih lahko pospravite v žep, do največjih v velikosti desetletnega otroka. Resnici na ljubo se med medvedi znajdejo tudi druge vrste živali, denimo žirafe in celo hobotnice.

Rekorda v številu igrač letos niso presegli. FOTO: Bruce Bennett/Getty Images Via Afp
Rekorda v številu igrač letos niso presegli. FOTO: Bruce Bennett/Getty Images Via Afp

