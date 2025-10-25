Na letališčih v Litvi prekinil lete, ne boste verjeli, zakaj

V petek zvečer so na dveh največjih letališčih v Litvi, v Vilniusu in Kaunasu, za nekaj ur prekinili lete zaradi vremenskih balonov, ki so vstopili v litovski zračni prostor. Prestregli so štiri balone, ki jih uporabljajo tihotapci za tihotapljenje cigaret iz Belorusije v Litvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Baloni se lahko povzpnejo skoraj navpično in prečkajo mejo na visoki nadmorski višini.

Sprva ni bilo jasno, koliko balonov je vstopilo v zračni prostor Litve, državni center za krizno upravljanje pa je poročal, da so z radarjem zaznali več deset letečih predmetov.

Vodja mejne straže je za litovski radio kasneje povedal, da so prestregli štiri balone s cigaretami.

Delovanje letališča že večkrat ovirano

Delovanje letališča v Vilniusu je bilo zaradi balonov že večkrat ovirano. Notranji minister Vladislav Kondratovič je dejal, da ni dokazov o tem, da bi balone iz Belorusije pošiljali zato, da bi namerno poškodovali kritično infrastrukturo.