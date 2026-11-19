Ameriška vesoljska agencija Nasa je predstavila nove načrte za gradnjo stalnega oporišča na Luni. Izbrala je osem vesoljskih družb, ki se bodo lahko potegovale za naročila v okviru desetletnega programa CLPS 2, s skupno vrednostjo do 10 milijard dolarjev.

Novosti so predstavili pred dnevi, in sicer na prireditvi Max Power v Kennedyjevem vesoljskem središču na Floridi. Nasa je za šest nalog, povezanih z izstrelitvami in vesoljskimi prevozi, namenila še dodatnih 1,3 milijarde dolarjev (1,1 milijarda evrov).

Med izbranimi družbami so Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-U.S., Lockheed Martin Space, Northrop Grumman, SpaceX in Voyager Technologies.

Pomemben del njihovih načrtov bo šestkolesni rover Promise na jedrski pogon, ki bo raziskoval območje Luninega južnega pola. Pri njegovi izdelavi bodo uporabili tudi dele in tehnologijo Marsovih roverjev Curiosity in Perseverance.

Končni cilj je vzpostavitev trajne človekove navzočnosti na Luni

Nasa načrtuje njegovo izstrelitev že konec leta 2028, raziskovanje pa naj bi trajalo 18 mesecev. Za dostavo roverja na Luno je Nasa družbi Blue Origin namenila osnovno pogodbo v vrednosti 94 milijonov dolarjev (85 milijonov evrov) z možnostjo še dodatnih 140 milijonov dolarjev (127 milijonov evrov). Medtem bodo južni pol raziskovali tudi posebni droni MoonFall, ki bodo iskali primerna območja za prihodnje odprave. Vodja Nase Jared Isaacman je na slovesni prireditvi poudaril, da bodo oporišče gradili postopoma, odpravo za odpravo. Američani se nameravajo na Lunino površje vrniti leta 2028. Nekaj podobnega nameravajo tudi Kitajci, pristanek astronavtov načrtujejo pred letom 2030.

Končni cilj Nase je namreč vzpostavitev trajne človekove navzočnosti na Luni. Datum dokončanja oporišča kljub temu še ni potrjen.