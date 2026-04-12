Orban na volitvah doživel polomijo, oglasil se je že Golob

Današnje parlamentarne volitve na Madžarskem bodo po 16 letih z mesta premierja odnesle vodjo stranke Fidesz Viktorja Orbana. Po 84 odstotkih preštetih glasovnic je v vodstvu opozicijska stranka Tisza Petra Magyarja, ki bi v 199-članskem parlamentu dobila 138 sedežev. Ob takšnem rezultatu bi si zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu.

Magyar je zvečer sporočil, da ga je Orban že poklical in mu čestital za zmago na današnjih volitvah. Orban je svojim privržencem dejal, da je izid volitev »jasen in boleč«. »Nismo dobili odgovornosti niti možnosti, da vladamo,« je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij. Zahvalil se je volivcem, ki so glasovali zanj, ter napovedal, da se ne bodo predali.

Prvak opozicijske stranke Tisza Peter Magyar FOTO: Ferenc Isza Afp

Odzivi iz tujine

Premier Robert Golob je zvečer čestital zmagovalcu volitev Magyarju ter na omrežju X zapisal, da je njegova zmaga nad desnim populizmom tudi velika zmaga za Evropo in njeno prihodnost. »Samo bolj povezana in bolj učinkovita EU bo zmogla odgovoriti na izjemno hude izzive časov, ki so pred nami. Čestitke Petru Magyaru in iskrena zahvala vsem, ki so v naši sosednji in prijateljski Madžarski izbrali povezovanje namesto razdvajanja in solidarnost namesto suverenizma,« je zapisal Golob.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da »evropsko srce danes na Madžarskem bije močneje«. »Madžarska je izbrala Evropo,« je poudarila.

Francoski predsednik Emmauel Macron je po telefonu že govoril z Magyarom in mu čestital za to, da je premagal dolgoletnega premierja Orbana, znanega po svojih kritikah na račun Evrope. »Francija pozdravlja zavezanost Madžarov vrednotam EU,« je na omrežju X zapisal Macron. Nemški kancler Friedrich Merz pa je sporočil, da se veseli dela z novim madžarskim premierjem. »Združimo moči za močno, varno in predvsem združeno Evropo,« je zapisal. Britanski premier Keir Starmer je v čestitki Magyaru zapisal, da je to zgodovinski dan ne le za Madžarsko, temveč za evropsko demokracijo, ter dodal, da se veseli sodelovanja z njim. Da se veseli sodelovanja z novim madžarskim premierjem, je zapisala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

Visoka udeležba

Pol ure pred zaprtjem volišč je udeležba dosegla 77,8 odstotka, kar je precej več kot leta 2002, ko so na Madžarskem zabeležili rekordno udeležbo, znašala je 70,5 odstotka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI so ob 19. uri pred nekaterimi volišči ljudje še vedno čakali, da bi oddali svoj glas. Po zaprtju volišč so objavili izide dveh javnomnenjskih raziskav, opravljenih v zadnjih dneh pred volitvami. Obe napovedujeta zmago opozicijske stranke Tisza.