Na Marsu odkrili ostanke morebitnega življenja

Lani je Nasin robot na Marsu, imenovan Curiosity, izvedel eno najzanimivejših vrtanj doslej. Vzorce je odvzel iz kamnine, za katero znanstveniki menijo, da je bila nekoč del dna starodavnega jezera v kraterju Gale Crater. Analiza je razkrila prisotnost dolgoverižnih organskih spojin – alkanov. Te molekule bi lahko predstavljale kemične ostanke nekdanjih bioloških procesov. Gre za spojine, ki so po svoji strukturi sorodne maščobnim kislinam – osnovnim gradnikom celičnih membran na Zemlji. To dodatno krepi domnevo, da je bil Mars pred več milijardami let morda primeren za razvoj življenja. A znanstveniki opozarjajo: to še ni dovolj za dokončen dokaz.

Kaj so alkani in zakaj so pomembni?

Alkani so organske molekule, sestavljene iz ogljika in vodika. V zemeljskih organizmih nimajo aktivne biološke vloge, kot jo imajo recimo beljakovine ali DNK, vendar so tesno povezani z maščobnimi kislinami in lipidi. Maščobne kisline imajo dolge ogljikovodikove »repke«, ki so kemično podobni alkanom. Prav ti omogočajo, da so celične membrane stabilne, prožne in vodoodporne – lastnosti, brez katerih celica ne more živeti. Nekateri organizmi (na primer rastline in žuželke) alkane celo proizvajajo kot zaščitno plast, denimo kot voščeni premaz na listih ali drugem zunanjem rastlinskem tkivu, ki preprečuje izgubo vode.

V teoriji bi bilo na Marsu v preteklosti življenje lahko prisotno. FOTO: Getty Images

Presenetljivo visoke koncentracije

Nova raziskava, objavljena v reviji Astrobiology, ki jo je vodil Alexander Pavlov iz Nasinega centra NASA Goddard Space Flight Center, je pokazala, da prisotnosti teh molekul ni mogoče pojasniti zgolj z nebiološkimi procesi.

Raziskovalci so v eksperimentu poustvarili učinek približno 80 milijonov let intenzivnega kozmičnega sevanja na alkane, ter opazovali, kaj se z njimi zgodi. To obdobje predstavlja čas, ko je bila analizirana kamnina po eroziji izpostavljena nekje bolj blizu površine Marsa, medtem ko je bila sedaj izvrtana iz globine. Ugotovili so, da bi morale biti začetne koncentracije alkanov, če bi ti nastali izključno po nebiološki poti, bistveno višje, kot so predvidevale dosedanje teorije. To pa pomeni, da obstoječe razlage morda niso zadostne. Avtorji poudarjajo, da so v analizi upoštevali različne znane nebiološke procese, podobne tistim na Zemlji, vendar tudi njihova kombinacija ni pojasnila tako visokih koncentracij dolgoverižnih organskih molekul.

Obstajata dve možni razlagi

Znanstveniki razmišljajo o dveh glavnih hipotezah, in sicer da so alkani ali ostanek nekdanjih oblik življenja, ali pa so jih na Mars prinesli meteoriti in ogljikovo bogat vesoljski prah v času, ko je imel planet še gostejšo atmosfero. Pavlov in sodelavci do druge možnosti ostajajo zadržani, saj njihovi modeli kažejo, da bi kozmično sevanje skozi milijone let večino takšnih molekul razgradilo. V astrobiologiji pa velja strogo pravilo: potrditev življenja zunaj Zemlje mora temeljiti na več neodvisnih dokazih – kemičnih, geoloških, izotopskih in morda celo mikroskopskih strukturah, podobnih fosilom.

Problem sevanja

Mars je nekoč imel gostejšo atmosfero in globalno magnetno polje. Ko ju je izgubil, je njegova površina postala izpostavljena intenzivnemu kozmičnemu sevanju. To bi moralo skozi stotine milijonov let razgraditi vse kompleksne organske molekule. Če so alkani preživeli takšno bombardiranje s sevanjem, pomeni, da so bile njihove začetne koncentracije zelo visoke – višje, kot jih je lahko pojasniti zgolj z znanimi nebiološkimi procesi. Končni odgovor na vprašanje, ali je bil Mars kdaj živ, bo zahteval še veliko raziskav – in predvsem več neodvisnih dokazov.