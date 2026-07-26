Na meji med BiH in Hrvaško ni prizanašanja: tega nikakor ne smete imeti v prtljažniku, kazni segajo do 13.800 evrov!

V poletni sezoni se na tisoče državljanov Bosne in Hercegovine odpravlja proti hrvaški obali, vendar se je pred odhodom dobro pozanimati, kaj je dovoljeno prenesti čez mejo. Enako seveda velja tudi za državljane Hrvaške, ko se po obisku BiH vračajo domov, številni pa bi lahko zaradi nepoznavanja pravil drago plačali. Carinska pravila Evropske unije, ki jih uporablja tudi Hrvaška, so še posebej stroga pri vnosu hrane živalskega izvora.

Po pravilih hrvaške carinske uprave je prepovedan vnos mesa in mesnih izdelkov ter mleka in mlečnih izdelkov. To vključuje salame, klobase, paštete, suhomesnate izdelke, sire, jogurte, smetano in maslo. Izjema so mleko v prahu za dojenčke, otroška hrana, posebna medicinska prehrana ter hrana za hišne ljubljenčke iz zdravstvenih razlogov, in sicer v količini do dveh kilogramov.

Za druga živila veljajo posebne omejitve. Kruh, pecivo, piškoti, vaflji, čokolada in podobni izdelki se lahko prenašajo brez posebnih omejitev. Med, jajca in izdelki iz jajc so dovoljeni do dveh kilogramov na osebo, medtem ko je rib, školjk in polžev dovoljeno vnesti do 20 kilogramov. Svežega sadja in zelenjave je dovoljeno vnesti do pet kilogramov, vendar mora biti za večino vrst izpolnjen fitosanitarni pogoj. Izjema so ananas, banane, kokos in datlji, za katere fitosanitarno spričevalo ni potrebno.

Zdravila se lahko prenašajo izključno za osebne potrebe

Potniki, ki na Hrvaško vstopajo po cesti, lahko prenesejo 40 cigaret ali 20 cigarilosov ali 10 cigar ali 50 gramov tobaka za kajenje, poleg tega pa še 10 mililitrov tekočine za elektronske cigarete ali 50 gramov novih tobačnih izdelkov. Dovoljen je tudi vnos enega litra žgane alkoholne pijače z več kot 22 odstotki alkohola ali dveh litrov pijače z nižjo vsebnostjo alkohola, štirih litrov vina ter do 16 litrov piva. Ta pravila ne veljajo za osebe, mlajše od 17 let.

Ob prehodu meje je treba prijaviti gotovino v vrednosti 10.000 evrov ali več, vključno s protivrednostjo v drugih valutah.

Zdravila se lahko prenašajo izključno za osebne potrebe. Terapija je dovoljena za obdobje do enega meseca ob ustrezni medicinski dokumentaciji, medtem ko se zdravila, ki vsebujejo prepovedane oziroma narkotične snovi, lahko prenesejo le v količini, ki zadostuje za največ pet dni zdravljenja. Osebam na substitucijski terapiji ali v terminalni fazi malignih bolezni je dovoljeno vzeti zdravila za največ 15 dni, prav tako ob ustrezni dokumentaciji.

Kot poroča portal Hercegovina.info, iz Uprave za posredno obdavčenje Bosne in Hercegovine opozarjajo, da je lahko neprijava blaga ali poskus vnosa prepovedanih izdelkov zelo drag. Za lažje prekrške fizičnim osebam grozijo kazni od približno 255 evrov do več kot 6.650 evrov, za hujše carinske prekrške, kot sta poskus tihotapljenja ali neprijavljen vnos blaga komercialne narave, pa lahko kazni dosežejo skoraj 13.800 evrov. Iz uprave državljanom svetujejo, naj pred potovanjem preverijo veljavna pravila na uradnih spletnih straneh pristojnih carinskih služb, da bi se izognili neprijetnostim in visokim denarnim kaznim na meji, poroča Slobodna Dalmacija.