Na ogled slovite fotografije iz teksaških zaporov

V newyorški Galeriji Howard Greenberg je na ogled razstava Danny Lyon: Fotografije iz teksaških zaporov, ki obsega fotografije, filme, risbe in predmete iz let 1967 in 1968. Ameriški fotograf in filmski ustvarjalec Danny Lyon (rojen leta 1942) je leta 1967 dobil dostop do sedmih teksaških zaporov za 14 mesecev. Podnevi ali ponoči je lahko fotografiral zapornike v celicah, tovarnah, v samicah in med preiskavami.

Slog Lyona se je od tradicionalnega novinarstva ločil z združevanjem osebnega pogleda in dokumentarnega pripovedovanja. FOTO: Danny Lyon/arhiv galerije

Rezultat fotografiranja v zaporih so surove, a tudi sočutne slike marginaliziranih posameznikov, ki so bile leta 1971 objavljene v fotoknjigi Pogovori z mrtvimi. Slog Lyona, ki je znan po svojem empatičnem pristopu, se je od tradicionalnega novinarstva ločil z združevanjem osebnega pogleda in dokumentarnega pripovedovanja. Pogovori z mrtvimi, ki so bili revolucionarni za svoj čas, so bili ena od prvih fotoknjig, ki je vsebovala naključne trenutke, s čimer je postavila nov standard v novinarstvu in fotografiji ter vplivala na generacije fotografov. Kakor poroča spletni portal Artdaily, je Lyon v 60. letih 20. stoletja revolucionarno spremenil dokumentarno fotografijo s pristopom soudeležbe, zlasti v gibanju za državljanske pravice in pri motociklističnem klubu Chicago Outlaws. O slednjem je izdal fotoknjigo Motoristi.

1971. so bile objavljene v fotoknjigi Pogovori z mrtvimi.

Razstava v Galeriji Howard Greenberg vključuje fotografije, pa tudi nekatera originalna umetniška dela zapornikov, kot so risbe, pisma, zaporniški dokumenti, posnetki intervjujev in filmski posnetki. Razstava med drugim beleži odnose, ki jih je Lyon vzpostavil z zaporniki. Prvič so predstavljene tudi doslej neobjavljene fotografije Lyona iz teksaškega ženskega zapora The Goree Unit. Razstava je na ogled do konca januarja prihodnje leto.