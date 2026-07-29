Na plačano bolniško zaradi menstruacije? Na Balkanu so novost že uvedli, razprava vroča tudi pri nas

V Črni gori je začela veljati nova sprememba delovne zakonodaje, ki ženskam omogoča plačano odsotnost v primeru močnih menstrualnih težav. Novost je sprožila burne razprave tudi v regiji – od navdušenja do opozoril, da bi lahko imela neželene posledice za položaj žensk na trgu dela.

Po novi ureditvi lahko zaposlene, ki imajo zaradi menstruacije izrazite zdravstvene težave, koristijo plačano odsotnost z dela, vendar le ob ustrezni medicinski dokumentaciji. Namen ukrepa je pomagati ženskam, ki zaradi hudih bolečin, endometrioze ali drugih ginekoloških težav med menstruacijo začasno niso sposobne opravljati dela. Razprava o tako imenovanem menstrualnem dopustu ni nova. Podporniki poudarjajo, da številne ženske vsak mesec trpijo zaradi močnih krčev, slabosti, migren ali drugih simptomov, zaradi katerih je normalno opravljanje dela zelo oteženo. Po njihovem mnenju gre za zdravstveno vprašanje, ki bi ga morale države in delodajalci ustrezno priznati.

Nasprotniki pa opozarjajo, da bi lahko posebna pravica povzročila nasproten učinek. Delodajalci bi lahko ženske začeli dojemati kot 'dražje' ali manj zaželene zaposlene, kar bi lahko vplivalo na zaposlovanje in napredovanje. Nekateri zato menijo, da bi bilo primerneje izboljšati sistem bolniške odsotnosti ali omogočiti večjo fleksibilnost dela, namesto uvajanja posebnega dopusta samo za menstruacijo.

Španija je bila prva

V Evropi je bila prva država, ki je na nacionalni ravni uvedla menstrualni dopust, Španija, kjer lahko ženske z zdravniškim potrdilom koristijo od tri do pet dni plačane odsotnosti zaradi hudih menstruacijskih bolečin. Podobne ureditve že desetletja poznajo tudi nekatere azijske države, med njimi Japonska, Južna Koreja, Indonezija in Tajvan, vendar se pravica v praksi pogosto uporablja redko, predvsem zaradi stigme in zadržkov zaposlenih.

Tudi stroka ni povsem enotna. Ginekologi opozarjajo, da je blago nelagodje med menstruacijo običajno, vendar močne bolečine niso. Te lahko kažejo na bolezni, kot sta endometrioza ali adenomioza, zato ženske ob hudih simptomih ne bi smele trpeti v tišini, temveč poiskati zdravniško pomoč. Po drugi strani del strokovnjakov meni, da bi morale biti vse zdravstvene težave obravnavane enako, ne glede na njihov vzrok.