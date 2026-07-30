Na Poljskem strmoglavil neznani objekt in sprožil močno eksplozijo (FOTO, VIDEO)

Na vzhodu Poljske, v bližini vasi Tarnawa-Kolonia, ki leži približno 95 kilometrov od ukrajinske meje, je zgodaj zjutraj na tla treščil neznani objekt in povzročil močno eksplozijo. Poljske vojaške in civilne službe so območje takoj zavarovale ter začele preiskavo. Za zdaj uradno še ni potrjeno, za kakšen predmet je šlo in od kod je priletel. Po dostopnih podatkih je objekt s turboreaktivnim pogonom v poljski zračni prostor vstopil iz smeri Ukrajine in letel zelo nizko. Poljski radarji so ga sicer zaznali in proti njemu poslali lovec F-16, vendar je izginil z zaslonov, preden jim ga je uspelo identificirati.

Ker se je incident zgodil prav med obsežnim ruskim zračnim napadom na Ukrajino, obstaja verjetnost, da je šlo za rusko raketo ali dron, ki je zaradi okvare skrenil s poti. Ukrajinski neuradni viri omenjajo možnost ruske križarke H-101 ali pa novejši izdelek Geran-3 na reaktivni pogon. Ker domačini niso slišali značilnega zvoka batnih motorjev, ki jih uporabljajo droni Šahed, in ker je objekt letel izjemno nizko, je manj verjetno, da bi šlo za ukrajinsko protizračno raketo.

Vojaška policija in policisti na kraju incidenta. FOTO: Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Agencja Wyborcza.pl Via Reuters

Poljska dvignila lovce, v Ukrajini najmanj osem mrtvih

Poljska je že ponoči zaradi obsežnih napadov v sosednji državi preventivno aktivirala svoje letalstvo in sisteme protiletalske obrambe. Rusko ministrstvo za obrambo je potrdilo, da je izvedlo »množičen udar z natančnim orodjem dolgega dosega s kopnega, zraka in morja«, njihove tarče pa naj bi bili vojaški objekti.

V ruskem napadu na več ukrajinskih mest je umrlo najmanj osem ljudi, več kot 30 pa je poškodovanih. Najhuje je bilo v Krivem Rogu, kjer je balistična raketa zadela stanovanjsko hišo velike družine; med šestimi žrtvami sta tudi deklici, stari komaj pet in dvanajst let. O žrtvah in ranjencih poročajo tudi iz Kijeva, Poltavske oblasti in Lvova. Na tisoče prebivalcev prestolnice je noč preživelo na postajah podzemne železnice.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je le dan pred tem v Beli hiši sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je že nekaj ur pred začetkom ostro opozarjal na prihajajoči napad in znova pozval k dobavi dodatnih sistemov Patriot. Sočasno so se nadaljevali tudi ukrajinski vdori na rusko ozemlje. V ruskem mestu Penza je po napadu z ukrajinskim dronom zagorelo v skladišču spletnega trgovca Wildberries. Ukrajinska stran trdi, da se ti distribucijski centri uporabljajo za oskrbo ruskih vojakov, kar pa Moskva zanika.