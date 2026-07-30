  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PADEL Z NEBA

Na Poljskem strmoglavil neznani objekt in sprožil močno eksplozijo (FOTO, VIDEO)

Obstaja verjetnost, da je šlo za rusko raketo ali dron.
Reševalne službe na kraju, kjer je 30. julija 2026 na Poljskem padel neznani leteči predmet FOTO: Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Agencja Wyborcza.pl Via Reuters
Reševalne službe na kraju, kjer je 30. julija 2026 na Poljskem padel neznani leteči predmet FOTO: Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Agencja Wyborcza.pl Via Reuters
N. P.
 30. 7. 2026 | 21:41
2:45
A+A-

Na vzhodu Poljske, v bližini vasi Tarnawa-Kolonia, ki leži približno 95 kilometrov od ukrajinske meje, je zgodaj zjutraj na tla treščil neznani objekt in povzročil močno eksplozijo. Poljske vojaške in civilne službe so območje takoj zavarovale ter začele preiskavo. Za zdaj uradno še ni potrjeno, za kakšen predmet je šlo in od kod je priletel. Po dostopnih podatkih je objekt s turboreaktivnim pogonom v poljski zračni prostor vstopil iz smeri Ukrajine in letel zelo nizko. Poljski radarji so ga sicer zaznali in proti njemu poslali lovec F-16, vendar je izginil z zaslonov, preden jim ga je uspelo identificirati.

Ker se je incident zgodil prav med obsežnim ruskim zračnim napadom na Ukrajino, obstaja verjetnost, da je šlo za rusko raketo ali dron, ki je zaradi okvare skrenil s poti. Ukrajinski neuradni viri omenjajo možnost ruske križarke H-101 ali pa novejši izdelek Geran-3 na reaktivni pogon. Ker domačini niso slišali značilnega zvoka batnih motorjev, ki jih uporabljajo droni Šahed, in ker je objekt letel izjemno nizko, je manj verjetno, da bi šlo za ukrajinsko protizračno raketo.

Vojaška policija in policisti na kraju incidenta. FOTO: Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Agencja Wyborcza.pl Via Reuters
Vojaška policija in policisti na kraju incidenta. FOTO: Fot. Jakub Orzechowski/Agencja Agencja Wyborcza.pl Via Reuters

Poljska dvignila lovce, v Ukrajini najmanj osem mrtvih

Poljska je že ponoči zaradi obsežnih napadov v sosednji državi preventivno aktivirala svoje letalstvo in sisteme protiletalske obrambe. Rusko ministrstvo za obrambo je potrdilo, da je izvedlo »množičen udar z natančnim orodjem dolgega dosega s kopnega, zraka in morja«, njihove tarče pa naj bi bili vojaški objekti.

V ruskem napadu na več ukrajinskih mest je umrlo najmanj osem ljudi, več kot 30 pa je poškodovanih. Najhuje je bilo v Krivem Rogu, kjer je balistična raketa zadela stanovanjsko hišo velike družine; med šestimi žrtvami sta tudi deklici, stari komaj pet in dvanajst let. O žrtvah in ranjencih poročajo tudi iz Kijeva, Poltavske oblasti in Lvova. Na tisoče prebivalcev prestolnice je noč preživelo na postajah podzemne železnice.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je le dan pred tem v Beli hiši sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je že nekaj ur pred začetkom ostro opozarjal na prihajajoči napad in znova pozval k dobavi dodatnih sistemov Patriot. Sočasno so se nadaljevali tudi ukrajinski vdori na rusko ozemlje. V ruskem mestu Penza je po napadu z ukrajinskim dronom zagorelo v skladišču spletnega trgovca Wildberries. Ukrajinska stran trdi, da se ti distribucijski centri uporabljajo za oskrbo ruskih vojakov, kar pa Moskva zanika.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

UkrajinaRusijavojna v UkrajinivojnanapaddroniVolodimir ZelenskiVladimir PutinPoljskasmrtne žrtveDonald Trump
ZADNJE NOVICE
21:19
Novice  |  Nedeljske novice
PO DOMAČE

Ansambel Jureta Zajca: Fešta, gauda al' pa žur

Vesela in energična polka slavi dobro voljo, druženje in pristno veselje do življenja.
Mojca Marot30. 7. 2026 | 21:19
21:00
Bulvar  |  Suzy
POMAGA ŽENSKAM

Pisateljica Suzi Asfour: »Želim spomniti, da ženska ni le nežna in ljubeča« (Suzy)

S tretjo knjigo zaključuje trilogijo o notranji preobrazbi, ljubezni in pogumu.
30. 7. 2026 | 21:00
20:41
Lifestyle  |  Stil
TEŽAVE IN REŠITVE

Zakonska terapevtka: to so najpogostejše težave v zvezi

Prepiri so del večine partnerskih odnosov.
30. 7. 2026 | 20:41
20:28
Novice  |  Slovenija
NEVARNO

V Kopru količina ozona že presegla opozorilno vrednost, ostanite v zaprtih prostorih

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala.
30. 7. 2026 | 20:28
20:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
SAJ NI RES, PA JE

Pijan in brez izpita pri Šmarju zapeljal s ceste, kasneje potnica skušala prevzeti krivdo

Vsi so jo odnesli z lažjimi poškodbami.
30. 7. 2026 | 20:17
20:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
EROS

Kaj v odnos prinaša pornografija: občasna popestritev ali vir nerealnih pričakovanj?

Neskončna vzdržljivost nima veliko skupnega z vsakdanjo intimnostjo.
Katarina Golob30. 7. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki