Na priljubljeni hrvaški plaži v morje iztekajo fekalije: »Nekdo to dela namerno!« (FOTO)

Na plaži Carine v Splitu, ki leži pod prestižno mestno četrtjo Meje, je domačine osupnil neprijeten prizor. V morje se je izlila temno rjava snov z močnim vonjem, zaradi katere številni sumijo, da gre za fekalne odplake. Plaža Carine sicer velja za eno bolj skritih kopališč v Splitu. Leži zahodno od marine Lučica Zvončac, približno 15 minut hoje oddaljena od splitske Rive. Zaradi skalnate obale, izjemno čistega morja in miru jo pogosto izbirajo domačini, ki se želijo izogniti gneči na bolj obiskanih plažah. Prav zato jih je prizor še toliko bolj razburil.

»Nekdo prazni greznico. To nekdo počne namenoma. Zagotovo so fekalije. Smrdelo je po fekalijah, v morje pa je pritekala temna masa,« je za hrvaške medije povedal eden od prebivalcev Splita. Dodal je, da se na kraju jasno vidi, kje je bilo kopano in kje je cev speljana naravnost v morje. Hrvaški portal Morski je napovedal, da bo pojasnila zahteval od Mestne občine Split, odgovore pristojnih pa bodo objavili takoj, ko jih prejmejo.