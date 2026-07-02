Na priljubljeni platformi za prodajo rabljenih izdelkov naj bi prodajali otroke: »V oglasu je pisalo: devet let stara, ženska, bela ...« (FOTO in VIDEO)

Na družbenih omrežjih se zadnje dni bliskovito širijo posnetki domnevno spornih oglasov na priljubljeni platformi za prodajo rabljenih izdelkov Vinted. Oglasi prikazujejo plišaste igrače, punčke in druge otroške predmete po astronomskih cenah, njihovi opisi pa so med uporabniki sprožili številna vprašanja. V njih naj bi bili namreč navedeni podatki, kot so starost, višina, spol in druge osebne značilnosti, zaradi česar so se pojavili sumi, da bi lahko šlo za prikrite oglase, povezane s trgovino z otroki.

Po poročanju španskega portala El Mundo so francoske oblasti zaradi nenavadnih oglasov že sprožile preiskavo. Več spornih objav so prijavili nacionalnemu centru PHAROS, ki je pristojen za obravnavo nezakonitih spletnih vsebin. Po spletu krožijo posnetki zaslona plišastih igrač in drugih otroških predmetov, katerih cene segajo tudi do več deset tisoč evrov, pod oglasi pa naj bi bili zapisani podatki, kot so »12 let«, »152 centimetrov« ali »majhen in zdrav«. Prav takšni opisi so sprožili ugibanja, da oglasi morda ne predstavljajo zgolj prodaje rabljenih predmetov. Hkrati pa preiskovalci za zdaj niso potrdili, da bi šlo za dejansko trgovino z otroki. Zgodba se je v zelo kratkem času razširila po TikToku, Redditu in družbenem omrežju X, kjer uporabniki množično objavljajo domnevne primere spornih oglasov. Nekateri so platformo pozvali k bojkotu, drugi pa opozarjajo, da bi lahko šlo za zlorabo platforme za prikrito komunikacijo med storilci kaznivih dejanj.

Primer oglasa. FOTO: Tiktok

Veliko pozornosti je pritegnil TikTok video Katarine, ki je svojim sledilcem predstavila posnetke zaslona, ki krožijo po spletu. »To je grozljivo,« je dejala na začetku videa. »Ko sem videla, da se je dvignil celoten TikTok in da se je o tej temi oglasil celo Vinted, sem ugotovila, da je resno.« V nadaljevanju je pokazala več posnetkov zaslona oglasov za plišaste igrače, katerih cene naj bi segale tudi do 30.000 evrov. »V opisu piše: devet let stara, v zelo dobrem stanju, ženska, bela ... in nedolžna,« je dejala. Po njenih besedah naj bi nekatera dekleta iz radovednosti stopila v stik s prodajalci, da bi preverila, kaj se skriva za oglasi. Po prikazanem pogovoru naj bi prodajalec odgovoril: »Dobite enega otroka. Je to tisto, kar želite?« V drugem primeru naj bi na vprašanje, kako bo potekala dostava, odgovoril, da gre za »zasebno dostavo«.

Ob tem je opozorila še, da naj bi bili nekateri profili na platformi prisotni že več let, po začetku medijske pozornosti pa naj bi številni izginili. »Ti profili niso od včeraj, to so profili, ki so na Vintedu že leta. Zdaj se množično ugašajo,« je dejala. Ob koncu videa je uporabnike pozvala k večji previdnosti. »Pazite nase, predvsem pa pazite na otroke. Na internetu se dogaja marsikaj. Nikomur ne dajajte nobenih podatkov, pazite, kje kupujete, kaj kupujete in s kom stopate v stik.«

Primer oglasa. FOTO: Tiktok

Odstranjujejo sporne oglase

Čeprav so oglasi med uporabniki povzročili veliko zaskrbljenost, doslej ni dokazov, da bi predstavljali organizirano mrežo trgovine z otroki. Prikazanih posnetkov zaslona in domnevnih zasebnih pogovorov ni bilo mogoče preveriti, francoske oblasti pa njihove vsebine javno niso komentirale. Na to opozarja tudi nemški portal za preverjanje dejstev Mimikama, ki je analiziral viralne objave in ugotovil, da posnetki zaslona sami po sebi še niso dokaz kaznivega dejanja. Po njihovih navedbah gre lahko za provokacije, lažne oglase, napačno izbrane kategorije ali druge oblike zlorabe platforme, vendar za zdaj ni dokazov, da bi oglasi potrjevali organizirano trgovino z otroki.

Primer oglasa. FOTO: Tiktok

Ni prvič, da se je priljubljena platforma znašla pod drobnogledom francoskih oblasti. Lani so preiskovali očitke, da nekateri uporabniški profili prek oglasov za spodnje perilo in kopalke uporabnike preusmerjajo na spletne strani z vsebinami za odrasle. Takrat je podjetje poudarilo, da ima ničelno toleranco do nezakonitih vsebin, sporne objave so odstranili, uporabnike pa trajno blokirali. Preiskava sumljivih oglasov še vedno poteka, strokovnjaki pa uporabnike pozivajo, naj ob sumljivih objavah ravnajo odgovorno – jih prijavijo platformi oziroma policiji, hkrati pa naj ne širijo nepreverjenih informacij, dokler preiskava ne bo zaključena.

Tesno sodelujejo s pristojnimi organi

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Vinted, kjer poudarjajo, da so domnevne oglase, ki so v zadnjih dneh zakrožili po spletu in sprožili ugibanja o trgovini z otroki, temeljito preverili. »Kjer ugotovimo, da so oglasi namenoma ustvarjeni z namenom širjenja teh navedb, jih nemudoma odstranimo ter ukrepamo zoper uporabniške račune, tudi z njihovo blokado. Tesno sodelujemo s pristojnimi organi, ki vodijo svoje preiskave, in si neprestano prizadevamo za varnost članov naše skupnosti,« so sporočili iz podjetja.

Dodajajo, da nezakonitih dejavnosti na platformi ne tolerirajo in ukrepajo ob vsakem sumljivem oglasu, ne glede na to, ali ga zaznajo sami ali ga prijavijo uporabniki. Opozarjajo pa tudi na porast nadlegovanja prodajalcev dražjih izdelkov ter ustvarjanje lažnih oglasov z namenom »lova« na domnevne storilce, kar po njihovih besedah otežuje moderiranje platforme, in lahko celo ovira delo pristojnih organov.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Obrnili smo se tudi na slovensko policijo, kjer so dejali, da primera domnevne prodaje otrok prek platforme Vinted v Sloveniji niso obravnavali. Ob tem pa opozarjajo na porast spletnih goljufij. Leta 2025 so obravnavali 2.562 prijav spletnih goljufij, pri katerih je nastalo za približno 40,4 milijona evrov škode, v prvi polovici letošnjega leta pa so prejeli že več kot 1.200 prijav, skupna škoda pa znaša okoli 13,5 milijona evrov. Med najpogostejšimi oblikami spletnih prevar ostajajo primeri, ko kupec plača izdelek, ki ga nikoli ne prejme, ter zlorabe podatkov plačilnih kartic. Policija uporabnike poziva k previdnosti, preverjanju prodajalcev ter takojšnji prijavi vseh sumljivih primerov.