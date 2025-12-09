Na prodaj avto filmskega Hercula Poirota, toliko bo treba odšteti zanj

Zvezdnik filma Smrt na Nilu, v katerem je zaigral v vlogi kultnega detektiva Hercula Poirota, in številnih drugih filmskih klasik Peter Ustinov je bil velik ljubitelj avtomobilov. Ena od zvezd njegove zbirke jeklenih konjičkov je bil Mercedes-Benz 36/220 S-Type Four Seater Sports Tourer iz leta 1928. Igralec je bil njegov lastnik med 50. in 70. leti prejšnjega stoletja, nato pa ga je podaril Nacionalnemu muzeju motorjev. Avtomobil, ki je bil večino svojega življenja na ogled v različnih muzejih, je zdaj na prodaj na dražbi, ki jo organizira dražbena hiša Bonhams. Mercedes-Benz 36/220 S-Type je bil v svojem času izjemen avtomobil, znan po svoji zmogljivosti in elegantnem dizajnu. Opremljen je s 6,8-litrskim motorjem s šestimi valji in je v najboljših letih dosegal največjo hitrost 180 kilometrov na uro. Leta 1986 je bil restavriran za reli FIVA, ki ga organizira Mednarodna zveza za starodobna vozila. Obnova ni vključevala prenove motorja, tako da se bo moral novi lastnik verjetno sam pozabavati s tem.

180 kilometrov na uro je dosegel v najboljših časih.

Dražba bo potekala jutri, 10. decembra, na New Bond Street v središču Londona. Pri Bonhamsu pričakujejo, da bo avtomobil pritegnil veliko pozornosti zbirateljev in ljubiteljev zgodovinskih vozil. Avtomobil je opremljen z bogato zgodovinsko dokumentacijo, ki vključuje podrobnosti o njegovem lastništvu in restavraciji. Zunanjost je v črno-rdeči barvni kombinaciji, notranjost pa je oblečena v črno usnje. Čeprav avtomobila ni nihče vozil zadnjih 38 let, ima velik potencial za restavracijo. »Ta čudoviti primer Mercedes-Benzovega superavtomobila iz dvajsetih let, ki je bil v lasti enega najpomembnejših igralcev svoje generacije, si zasluži, da mu navdušen novi lastnik vrne nekdanjo slavo. Gre za izjemno nagrajujoč projekt,« zagotavljajo pri Bonhamsu. Avto gre v prodajo, ker se je Nacionalni muzej motorjev odločil, da bo posodobil in izboljšal razstave.