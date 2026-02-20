Na prodaj ulica z osmimi hišami, kjer so snemali priljubljeno serijo

Na nepremičninskem trgu v slikovitem obmorskem kraju Looe v angleškem Cornwallu se je pojavila nenavadna ponudba. Kupec lahko z enim samim nakupom postane lastnik celotne ulice, ki ima skupaj osem hiš. Kompleks sestavlja sedem bungalovov s tremi spalnicami in ena večja, samostojna hiša, prav tako s tremi spalnicami. To je skupaj 24 spalnic, devet kopalnic in devet dnevnih sob. Nepremičninska agencija Pilkington Estates, ki vodi prodajo, je ponudbo označila kot »redko priložnost«.

24 SPALNIC imajo skupaj nepremičnine.

Za zgodbo stoji 75-letni Michael Tudor, ki je bungalove gradil od leta 2006 na delu svojega dva hektarja velikega zemljišča. Leta 2002 je že kupil hotel na isti lokaciji. Ker so bile hotelske sobe le v zgornjih nadstropjih, so gostje z omejeno mobilnostjo pogosto ostali brez ustrezne nastanitve. Tudor je v tem prepoznal priložnost ter zgradil pritlične bungalove z ravnimi dostopnimi potmi, širokimi vrati in prilagojenimi kopalnicami. Leta 2011 je zgradil sedmega, leta 2016 pa glavno hišo kot upravno stavbo – prej je podjetje vodil iz bližnjega Northwooda. Nepremičnine je 18 let uspešno oddajal kot počitniške nastanitve. Septembra lani se je upokojil in dejavnost zaključil, zdaj pa se je odločil za prodajo celotnega kompleksa.

Looe sicer velja za priljubljeno turistično destinacijo z značilnim pristaniščem, peščenimi plažami in živahnim obalnim utripom. Mestece je večjo prepoznavnost dobilo tudi kot prizorišče BBC-jeve serije Beyond Paradise, detektivske drame z lahkotnejšim, bolj podeželskim pridihom. V ospredju je detektiv Humphrey Goodman (igra ga Kris Marshall), ki zapusti karibski otok Saint Marie in se z zaročenko preseli v izmišljeno obmorsko mestece Shipton Abbott v jugozahodni Angliji.

Pokrajina je res idilična. FOTO: Pilkington Estates