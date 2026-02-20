  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REDKA PRILOŽNOST

Na prodaj ulica z osmimi hišami, kjer so snemali priljubljeno serijo

Na nepremičninskem trgu v Cornwallu se je pojavil pravi dragulj.
V kraju snemajo priljubljeno kriminalno serijo s Krisom Marshallom. FOTO: Profimedia

V kraju snemajo priljubljeno kriminalno serijo s Krisom Marshallom. FOTO: Profimedia

Pokrajina je res idilična. FOTO: Pilkington Estates

Pokrajina je res idilična. FOTO: Pilkington Estates

Notranjost je prilagojena gibalno oviranim. FOTO: Pilkington Estates

Notranjost je prilagojena gibalno oviranim. FOTO: Pilkington Estates

V kraju snemajo priljubljeno kriminalno serijo s Krisom Marshallom. FOTO: Profimedia
Pokrajina je res idilična. FOTO: Pilkington Estates
Notranjost je prilagojena gibalno oviranim. FOTO: Pilkington Estates
A. J.
 20. 2. 2026 | 09:22
2:06
A+A-

Na nepremičninskem trgu v slikovitem obmorskem kraju Looe v angleškem Cornwallu se je pojavila nenavadna ponudba. Kupec lahko z enim samim nakupom postane lastnik celotne ulice, ki ima skupaj osem hiš. Kompleks sestavlja sedem bungalovov s tremi spalnicami in ena večja, samostojna hiša, prav tako s tremi spalnicami. To je skupaj 24 spalnic, devet kopalnic in devet dnevnih sob. Nepremičninska agencija Pilkington Estates, ki vodi prodajo, je ponudbo označila kot »redko priložnost«.

24 SPALNIC imajo skupaj nepremičnine.

Za zgodbo stoji 75-letni Michael Tudor, ki je bungalove gradil od leta 2006 na delu svojega dva hektarja velikega zemljišča. Leta 2002 je že kupil hotel na isti lokaciji. Ker so bile hotelske sobe le v zgornjih nadstropjih, so gostje z omejeno mobilnostjo pogosto ostali brez ustrezne nastanitve. Tudor je v tem prepoznal priložnost ter zgradil pritlične bungalove z ravnimi dostopnimi potmi, širokimi vrati in prilagojenimi kopalnicami. Leta 2011 je zgradil sedmega, leta 2016 pa glavno hišo kot upravno stavbo – prej je podjetje vodil iz bližnjega Northwooda. Nepremičnine je 18 let uspešno oddajal kot počitniške nastanitve. Septembra lani se je upokojil in dejavnost zaključil, zdaj pa se je odločil za prodajo celotnega kompleksa.

Looe sicer velja za priljubljeno turistično destinacijo z značilnim pristaniščem, peščenimi plažami in živahnim obalnim utripom. Mestece je večjo prepoznavnost dobilo tudi kot prizorišče BBC-jeve serije Beyond Paradise, detektivske drame z lahkotnejšim, bolj podeželskim pridihom. V ospredju je detektiv Humphrey Goodman (igra ga Kris Marshall), ki zapusti karibski otok Saint Marie in se z zaročenko preseli v izmišljeno obmorsko mestece Shipton Abbott v jugozahodni Angliji.

Pokrajina je res idilična. FOTO: Pilkington Estates
Pokrajina je res idilična. FOTO: Pilkington Estates

Notranjost je prilagojena gibalno oviranim. FOTO: Pilkington Estates
Notranjost je prilagojena gibalno oviranim. FOTO: Pilkington Estates

Več iz teme

nepremičnineprodajaCornwallVelika Britanija
ZADNJE NOVICE
11:44
Novice  |  Slovenija
VESELJE NA VRTU

Pravi mali čudež: med listi je Marija sredi zime zagledala lepe glave

Znana pomurska pisateljica kuharskih knjig Marija Fras je tudi strastna vrtičkarica.
Oste Bakal20. 2. 2026 | 11:44
11:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Lastniki ogorčeni: zakaj za striženje psa nekje 35 €, drugje pa kar 120?

Obisk pasjega frizerja je za mnoge lastnike kužkov stalnica; ne le zaradi urejenega videza, temveč predvsem zaradi skrbi za higieno, zdravje kože in dlake.
Kaja Berlot20. 2. 2026 | 11:30
11:28
Razno
SOJENJE

V zmaličeni pločevini pred črpalko na Tepanjah pet mrtvih, voznik danes na celjskem sodišču povedal tole

Za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti je zagrožena kazen do osmih let zapora.
20. 2. 2026 | 11:28
10:33
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZADNJA VEČERJA

Od 29.000 kalorij do ene same olive. To so najbolj nenavadni zadnji obroki obsojencev na smrt

V Združenih državah je bila možnost izbire zadnjega obroka dolga leta del ustaljenega postopka pri smrtni kazni.
20. 2. 2026 | 10:33
10:28
Novice  |  Slovenija
MED SOSEDI

Je Slovenija res pred Hrvaško? Golobova vlada objavila primerjavo, a hrvaški ekonomist zdaj razkriva ozadje

Z objavo teh podatkov je slovenska vlada odgovorila na očitke, da je Hrvaška v zadnjih treh letih prehitela Slovenijo in da je Slovenija med državami z najvišjo davčno obremenitvijo dela.
20. 2. 2026 | 10:28
10:19
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki