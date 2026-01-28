Na Reki zbirajo donacije za spomenik ladji, ki je rešila 705 življenj s Titanika

Ko se je v ledeni noči 15. aprila 1912 Titanik potapljal v globine Atlantika, se je Carpathia, parnik britanske družbe Cunard Line, edina odzvala klicu v sili po trčenju z ledeno goro in v izjemno težkih razmerah iz ledenega Atlantika rešila 705 preživelih. S tem dejanjem njene posadke se je za vedno vpisala v zgodovino pomorstva. Zdaj se Carpathia simbolno vrača domov. Na Reki, mestu, s katerim je bila neločljivo povezana, bo dobila spomenik. Kot je poročal hrvaški portal Morski.hr, je Udruga Titanik iz Bratine že izdelala projekt in zagotovila mesto, kjer bo spomenik postavljen, trenutno še zbirajo donacije za izdelavo.

Večina posadke so bili Hrvati. FOTO: Explore Croatia

Carpathia je plula na čezatlantski liniji Reka–New York, ki jo je britanska družba Cunard Line odprla že leta 1903. V času množičnega izseljevanja se je iz reškega pristanišča v Ameriko podalo okoli pol milijona ljudi, na mnogih ladjah pa so služili domačini z Reke in iz drugih hrvaških obmorskih krajev. Kar 84 članov posadke Carpathie je prihajalo z Reke, iz Istre in Hrvatskega primorja.

V reškem pomorskem muzeju je na ogled edini rešilni jopič s Titanika v Evropi. FOTO: Explore Croatia

Tudi Reka hrani kanček spominov na usodno noč Titanika. V Pomorskem in zgodovinskem muzeju Hrvatskega primorja je razstavljen rešilni jopič, ki ga je po reševanju kot spomin vzel domačin Josip Car, član posadke Carpathie. Njegova družina ga je kasneje predala muzeju. To je edini rešilni jopič s Titanika, ki si ga je moč ogledati v Evropi. Tudi usoda Carpathie je bila tragična, saj jo je leta 1918 ob obali Irske potopila nemška podmornica. Njeno razbitino so našli šele leta 1999.