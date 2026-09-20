Na ruskih volitvah zabeležili številne napade, našteli so več kot tisoč valov

Predsednica ruske osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je danes, ko se zaključujejo parlamentarne volitve v Rusiji, sporočila, da so v zadnjih dneh zabeležili več kot tisoč valov poskusov onemogočanja storitev (napadov DDoS), usmerjenih proti volilni infrastrukturi. Kdo bi lahko stal za temi kibernetskimi napadi, ni povedala.

Napadi DDoS vključujejo preobremenitev sistema z internetnim prometom, zaradi česar ta ne more normalno delovati. »V preteklem obdobju je bilo zabeleženih več kot tisoč valov napadov za onemogočanje storitev na infrastrukturo v Rusiji, ki je neposredno vključena v volilni proces,« je dejala Pamfilova. Po njenih besedah so jih izvedle »visoko usposobljene, dobro usklajene skupine z uporabo orodij umetne inteligence«, poročanje ruskih tiskovnih agencij povzema francoska AFP.

Resnične opozicije ni

V Rusiji se bodo danes končale prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini, ki so se začele v petek. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni, vladajoča Enotna Rusija si bo v dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. V prizadevanjih za čim višjo udeležbo med 111 milijoni volilnih upravičencev so oblasti volitve razpotegnile čez konec tedna, omogočile so tudi elektronsko glasovanje.