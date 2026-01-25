  • Delo d.o.o.
TRAGIČNO

Na smučiščih v Avstriji in Švici ta konec tedna trije mrtvi

V več primerih so trčili smučarji in deskarji na snegu.
Fotografije je simbolična. FOTO: Sean Gallup Getty Images
Fotografije je simbolična. FOTO: Sean Gallup Getty Images
STA, N. Č.
 25. 1. 2026 | 12:50
 25. 1. 2026 | 12:50
1:33
Na smučiščih v Švici in Avstriji se je ta konec tedna zgodilo več nesreč, v katerih so umrli trije ljudje, več je bilo poškodovanih, je danes sporočila policija obeh držav. V več primerih so trčili smučarji in deskarji na snegu.

Na smučišču Schmittenhöhe v kraju Zell am See na zahodu Avstrije je po trčenju z drugim smučarjem umrl avstrijski državljan, je sporočila policija zvezne dežele Solnograško. Drugega smučarja, najstnika, ki je skupaj z žensko zapustil kraj nesreče, še iščejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V švicarskem kantonu Obwalden sta na smučišču Melchsee-Frutt trčila deskar na snegu in smučar. Eden od njiju se je po navedbah policije smrtno poškodoval. Podrobnosti o okoliščinah nesreče za zdaj niso znane.

Med množično smučarsko tekmo s skoraj 2000 udeleženci v kraju Mürren na jugozahodu Švice pa se je 69-letni moški zgrudil in umrl kakih sto metrov pred ciljno črto. Tekmo so prekinili, potem ko je štartala približno polovica udeležencev.

Zgodilo se je še več drugih nesreč, vendar z manj resnimi posledicami. Na smučišču Grubigstein v avstrijski zvezni deželi Tirolska sta trčila nemška smučarka in deskar na snegu iz Romunije. Oba sta za kratek čas izgubila zavest, še navaja dpa.

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
