Na srbskem nebu opazili skrivnostno raketo: orožje, ki mu pravijo »ubijalec letalonosilk«

Čeprav srbska vojska o svojem orožju govori zelo skopo, so vojaški novinarji pod lovskimi letali opazili nekaj, kar je takoj pritegnilo pozornost. Pod letalom MiG-29 naj bi bila nameščena zmogljiva kitajska raketa, katere domet naj bi segal najmanj 250 kilometrov daleč. Portal Tango Six poroča, da Vojska Srbije razpolaga s supersonično kvazibalistično raketo CM-400, projektilom zrak–zemlja kitajske izdelave. Raketo so opazili v paru, nameščeno pod večnamenskim bojnim letalom MiG-29SM+ srbskega vojaškega letalstva in protizračne obrambe.

Svetovna javnost je to raketo prvič spoznala leta 2013. Kljub temu so zanesljivi podatki o njenem dejanskem dosegu še vedno redki. Najpogosteje se omenja minimalni doseg okoli 250 kilometrov, nekateri viri pa govorijo tudi o 300 ali celo 400 kilometrih. Prve podrobnejše informacije so se pojavile na letalskem sejmu v Dubaju leta 2013, kjer je njena izjemna vodljivost pritegnila pozornost številnih vojaških novinarjev. Kitajski proizvajalec je v promocijskih materialih projektil celo poimenoval »ubijalec letalonosilk«.

Za zdaj je Pakistan edini znani tuji uporabnik rakete CM400AKG. Tam so jo integrirali na večnamenska bojna letala JF-17 Thunder, navaja omenjeni portal. Pakistanski vojaški predstavniki so po lanskem spopadu z Indijo razkrili še nekaj dodatnih podatkov. Po njihovih navedbah lahko raketa doseže tarče do 400 kilometrov daleč, leti s hitrostjo okoli petih machov, cilj pa lahko sistem zaklene na razdalji približno 30 kilometrov. Pakistan trdi tudi, da je bil projektil že uporabljen v boju. Po njihovih navedbah so z njim na območju Adampurja zadeli položaj indijskega protizračnega sistema S-400 in pri tem uničili radarske sisteme za nadzor in vodenje ene od dežurnih baterij.