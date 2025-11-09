Na Švedskem je kar 17.500 gangsterjev

Približno 67.500 ljudi na Švedskem ima povezave s kriminalnimi tolpami, od tega jih je 17.500 aktivnih članov tolp, nadaljnjih 50.000 pa je povezanih z njimi, kaže poročilo švedske policije. Skandinavska država z nekaj manj kot 11 milijoni prebivalcev se že več kot desetletje bori proti naraščanju nasilnih kriminalnih dejanj, povezanih s kriminalnimi mrežami.

Da bi ustavili novačenje v kriminalne tolpe, je treba začeti opozarjati že otroke v vrtcih, pravi načelnica švedske policije Petra Lundh. FOTO: SNS

Večina jih živi v treh mestih

Na javnih krajih skorajda vsak dan prihaja do streljanja in bombnih napadov, povezanih z maščevanjem in bojem za prevlado na trgu z drogami. Načelnica švedske policijeje na predstavitvi poročila poudarila, da imajo v državi še vedno preveliko skupino ljudi, ki so bodisi aktivni člani kriminalnih tolp ali pa so z njimi povezani. Policija si intenzivno prizadeva za boj proti temu, a da bi ustavili novačenje novih članov v tolpe, je potrebno ukrepanje tudi v drugih delih družbe, od vrtcev prek šol do socialnih služb, je poudarila načelnica.

Po podatkih iz poročila večina aktivnih kriminalcev v državi živi v treh velikih mestnih regijah: Stockholm, Göteborg in Malmö. Med zlikovci je 81 odstotkov izključno švedskih, 11 odstotkov izključno tujih in osem odstotkov dvojnih državljanov; 94 odstotkov je moških, približno vsak dvajseti je mladoleten.

94 ODSTOTKOV kriminalcev je moških.

Boju proti kriminalu se je zavezala desna vlada premierja Ulfa Kristerssona, ki je na položaju od leta 2022. Med drugim je policiji podelila širša pooblastila, načrtuje pa tudi znižanje starostne meje kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja s 15 na 13 let in vzpostavitev posebnih mladinskih oddelkov v zaporih.