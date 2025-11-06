  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEDICINSKA REDKOST

Na svet prijokali peterčki, ob porodu prisotnih kar 25 zdravstvenih delavcev

Pri porodu je bila navzoča ekipa porodničarjev, anesteziologov, neonatologov, babic in medicinskih sester.
Simbolična fotografija. FOTO: Vad-len Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Vad-len Getty Images/istockphoto
STA, N. P.
 6. 11. 2025 | 19:53
1:11
A+A-

V porodnišnici v Berlinu so se konec septembra rodili peterčki. Mati in otroci, dve deklici in trije dečki, se počutijo dobro, so sporočili danes iz univerzitetne bolnišnice Charite. Peterčki dobro napredujejo in so že več kot podvojili svojo porodno težo, so še navedli v izjavi.

»Rojstvo peterčkov je medicinska redkost,« so zapisali v izjavi bolnišnice, pri čemer niso navedli, ali je mati zanosila z umetno oploditvijo.

Rojstvo peterčkov je izjemen dogodek tudi za izkušene porodničarje, pa tudi poseben logistični izziv, je povedal direktor oddelka za porodništvo v bolnišnici Charite, Wolfgang Henrich.

Pri porodu je bila navzoča 25-članska ekipa porodničarjev, anesteziologov, neonatologov, babic in medicinskih sester. Peterčki so se rodili s carskim rezom ob koncu 28. tedna nosečnosti, so še navedli.

Več iz teme

nosečnostzdravstvorojstvoporodnovorojenčekotrociporodnišnicadojenčekpeterčki
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Injo Zalta, Igorja Mikića in Gajo Prestor.
6. 11. 2025 | 21:00
20:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTONOSNA DEDIŠČINA

Šok na Slapu ob Idrijci, le korak od hiše našli smrtonosno 42-kilogramsko granato

Tolminski policisti so odhiteli na kraj in kraj nevarne najdbe ustrezno zavarovali.
6. 11. 2025 | 20:39
20:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČO PREISKUJEJO

Polet pri Kočevju se je končal tragično: 81-letni letalec umrl pri strmoglavljenju

Vzrok za strmoglavljenje še ni znan.
6. 11. 2025 | 20:17
20:00
Razno
DOLGOČASEN ALI VAREN PARTNER?

Če med vama ni iskrice, to še ne pomeni, da zveza nima prihodnosti

Ameriški zakonski terapevt opozarja, da smo romantično kemijo zamenjali za stresni odziv telesa, in svetuje, kako preveriti, ali je odnos brez iskric vreden truda.
Barbara Kotnik6. 11. 2025 | 20:00
19:53
Novice  |  Svet
MEDICINSKA REDKOST

Na svet prijokali peterčki, ob porodu prisotnih kar 25 zdravstvenih delavcev

Pri porodu je bila navzoča ekipa porodničarjev, anesteziologov, neonatologov, babic in medicinskih sester.
6. 11. 2025 | 19:53
19:48
Novice  |  Slovenija
HODITI V SLUŽBO JE ZA LUZERJE

40 jurjev sociale letno za velike romske družine? Ministrstvo pravi: številke ne držijo, objavljamo njihov izračun

Številke v tabeli, ki jo je pred dnevi objavil poslanec SDS, ne držijo, pravijo na ministrstvu. Družina brezposelnih staršev s 5 otroki po zagotovilu ministrstva ne dobi astronomskih 40.320 evrov, ampak ...
6. 11. 2025 | 19:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki