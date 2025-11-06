Na svet prijokali peterčki, ob porodu prisotnih kar 25 zdravstvenih delavcev

V porodnišnici v Berlinu so se konec septembra rodili peterčki. Mati in otroci, dve deklici in trije dečki, se počutijo dobro, so sporočili danes iz univerzitetne bolnišnice Charite. Peterčki dobro napredujejo in so že več kot podvojili svojo porodno težo, so še navedli v izjavi.

»Rojstvo peterčkov je medicinska redkost,« so zapisali v izjavi bolnišnice, pri čemer niso navedli, ali je mati zanosila z umetno oploditvijo.

Rojstvo peterčkov je izjemen dogodek tudi za izkušene porodničarje, pa tudi poseben logistični izziv, je povedal direktor oddelka za porodništvo v bolnišnici Charite, Wolfgang Henrich.

Pri porodu je bila navzoča 25-članska ekipa porodničarjev, anesteziologov, neonatologov, babic in medicinskih sester. Peterčki so se rodili s carskim rezom ob koncu 28. tedna nosečnosti, so še navedli.