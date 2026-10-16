Na teh mestih nikar ne polnite telefona! Strokovnjaki opozarjajo na nevarnost, za katero mnogi ne vedo

Se vam je že zgodilo, da ste v taksiju ali najetem avtomobilu opazili skoraj prazno baterijo telefona in ga brez razmišljanja priključili na USB-vtičnico? Na videz povsem nedolžno dejanje lahko ogrozi vašo zasebnost. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko v avtomobilu ostanejo shranjene informacije, za katere sploh ne veste, da ste jih delili.

Kateri osebni podatki so na udaru? Telefonske številke in stiki, podatki o sporočilih, naslovi, ki smo jih iskali z navigacijo, glasbeni seznami in drugi podatki, povezani z uporabo telefona.

Polnjenje mobilnega telefona med vožnjo je postalo nekaj povsem običajnega. Toda v avtomobilih, ki niso naši, se lahko za priročno USB-vtičnico skriva neprijetno presenečenje. Telefon namreč ob priključitvi na avtomobilski sistem ne omogoča nujno le polnjenja baterije, temveč lahko tudi izmenjavo podatkov. Kot poroča Dnevnik.hr, strokovnjaki zato svetujejo previdnost predvsem pri uporabi najetih avtomobilov in taksijev. Podobna tveganja lahko predstavljajo tudi nekatere javne USB-polnilne postaje na letališčih in železniških postajah.

Kaj vse lahko avtomobil izve o vas?

Sodobni avtomobili so opremljeni z multimedijskimi sistemi, ki omogočajo povezovanje s pametnimi telefoni. Ko telefon priključimo na ustrezno USB-vtičnico in dovolimo povezavo oziroma sinhronizacijo, se lahko v pomnilnik vozila prenesejo različni osebni podatki.

Med njimi so lahko:

telefonske številke in stiki,

podatki o sporočilih,

naslovi, ki smo jih iskali z navigacijo,

glasbeni seznami in drugi podatki, povezani z uporabo telefona.

Avtomobilski strokovnjak John Burkhauser je za revijo Reader's Digest opozoril, da lahko podatki o dejavnostih na telefonu ostanejo shranjeni v avtomobilskem sistemu. Še posebej neprijetno je, da se ti podatki ne izbrišejo nujno, ko izključimo kabel in zapustimo vozilo. Tako bi lahko nekatere informacije ostale dostopne naslednjemu uporabniku avtomobila.

Telefon ste odklopili, podatki pa lahko ostanejo

Na to nevarnost je opozorila tudi Lisa Weintraub Schifferle, pravnica ameriške Zvezne komisije za trgovino (FTC). Če uporabnik po koncu vožnje ne izbriše shranjenih podatkov, lahko do njih v določenih primerih dostopajo naslednji najemniki avtomobila, zaposleni v podjetjih za izposojo vozil ali nepooblaščene osebe. Pri tem je treba poudariti, da vsaka USB-vtičnica samodejno ne kopira podatkov. Tveganje je odvisno od vrste priključka, avtomobilskega sistema in dovoljenj, ki jih uporabnik odobri na telefonu.

Kako varno napolniti telefon? Obstaja preprosta rešitev

Strokovnjaki priporočajo nekaj previdnostnih ukrepov, s katerimi lahko zmanjšamo tveganje za razkritje osebnih podatkov. Najvarnejša izbira je uporaba prenosne baterije oziroma polnilnika (powerbank), saj telefon tako sploh ni povezan z avtomobilskim informacijskim sistemom. Druga možnost je polnjenje prek 12-voltne avtomobilske vtičnice z ustreznim adapterjem. Takšna povezava je namenjena električnemu napajanju in ne omogoča običajnega prenosa podatkov med telefonom in multimedijskim sistemom. Uporabiti je mogoče tudi posebno USB-zaščito, imenovano USB data blocker. Gre za majhen pripomoček, ki prepreči podatkovno povezavo, omogoča pa polnjenje baterije. Če ste telefon že povezali z najetim avtomobilom, strokovnjaki priporočajo, da pred vračilom vozila v nastavitvah multimedijskega sistema izbrišete svoj telefon, shranjene stike in morebitne druge osebne podatke.

Ena poteza lahko prepreči neprijetnosti

Ko boste naslednjič sedli v taksi ali najeti avtomobil, zato dvakrat premislite, preden telefon priključite na vgrajeno USB-vtičnico.

Težava ni v samem polnjenju baterije, temveč v morebitni podatkovni povezavi. Če telefon zahteva dovoljenje za dostop do stikov, sporočil ali drugih informacij, ga ne potrdite, kadar želite napravo zgolj napolniti.

Nekaj dodatne previdnosti vam lahko prihrani precej nevšečnosti – predvsem pa prepreči, da bi vaši osebni podatki ostali v avtomobilu, s katerim se boste peljali le enkrat.