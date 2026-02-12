Na tej eksotični destinaciji uživajo Slovenci, zunanje ministrstvo pa stvari

Čeprav si Kuba nikoli ni povsem opomogla od krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19 in z njo povezane prepovedi potovanj, zdaj pa jo je še dodatno udarila energetska kriza, ostaja ta karibska otoška država visoko na lestvici priljubljenih destinacij tudi med slovenskimi turisti. Trenutno se tam potepa zvezdnik resničnostnega šova Kmetija, ki s svojimi sledilci tudi redno deli utrinke s te sončne dežele, znane po rajskih plažah, prijaznih ljudeh, strastni glasbi in odlični kulinariki. Igor Mikič, ki sicer zagrizeno skrbi za svojo mišičasto postavo, se tako ni mogel upreti tradicionalnim kubanskim sendvičem in slastnim sadnim koktajlom. S prijatelji, ki ga spremljajo na zasluženem oddihu, je skočil tudi do prostrane peščene plaže Varadero na severozahodnem delu otoka, ki velja za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Kubi in obenem za eno najlepših plaž na svetu.

Na Kubo se bo med prihajajočimi zimskimi počitnicami odpravilo tudi precej Slovencev, so pred dnevi poročali novinarji oddaje 24 ur. Med najbolj priljubljenimi daljšimi potovanji je po podatkih turističnih agencij tokrat poleg tradicionalnih Tajske in Šrilanke tudi Kuba, družine, ki jih bolj kot smučanje in sneg privlačijo toplo sonce in morje, pa se letos odločajo tudi za Kostariko, Panamo, Mehiko ter Avstralijo in Novo Zelandijo. Kljub temu pa na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) priporočajo previdnost. Kot so sporočili, zaradi »poslabšanja gospodarskih razmer in nestabilne situacije na Kubi odsvetuje turistična in druga nenujna potovanja v to državo«. Ministrstvo je na podlagi celovite ocene tveganja in nestabilne situacije dvignilo stopnjo opozorila za Kubo na oranžno. Državljanom svetuje, da pred morebitnim potovanjem skrbno pretehtajo nujnost potovanja.

Turizem bo zaščiten, zagotavljajo

Ob tem na MZEZ navajajo, da so se gospodarske razmere na Kubi v zadnjem času občutno poslabšale, predvsem kot posledica dolgotrajnih in zaostrenih sankcij. Te močno vplivajo na dostop do osnovnih življenjskih potrebščin, zdravil, energentov in drugih ključnih dobrin. Opazijo se pogoste motnje v dobavnih verigah, omejena dostopnost zdravstvenih storitev ter povečana socialna stiska prebivalstva, opozorila ministrstva navaja STA.

Pisali smo že, da Kuba zaradi povečanih napetosti z ZDA in zaostrovanja embarga na nafto uvaja obsežne ukrepe za varčevanje z nafto, vključno z zmanjšanjem obsega javnega prevoza in dejavnosti javne uprave. Tako bo javni prevoz denimo deloval v močno skrčenem obsegu, javna uprava bo delovala v manjšem obsegu, krajši bodo tudi šolski dnevi. Čeprav je turizem ena glavnih panog, do koder Kuba črpa prihodke, se tudi turistični delavci ter ponudniki nastanitev ne modo mogli povsem izogniti nevšečnostim, ki jih bodo prinesli ukrepi. Oblasti so sicer pred dnevi sporočile, da bo turizem na Kubi zaščiten, a bo omejen na destinacije z največjim povpraševanjem. Potovanj na bolj odročne dele otoka zato raje ne načrtujte, lahko se namreč zgodi, da ne boste našli prenočišča, da ne bo elektrike, prevoz pa boste čakali zaman.