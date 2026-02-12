  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MINISTRSTVO ODSVETUJE POTOVANJA

Na tej eksotični destinaciji uživajo Slovenci, zunanje ministrstvo pa stvari

V tople kraje se bo med prihajajočimi zimskimi počitnicami odpravilo tudi precej Slovencev.
Igor Mikić in prijatelji so se odpravili tudi na plažo Varadero, ki slovi kot ena najlepših na svetu. FOTO: Reuters 
Igor Mikić in prijatelji so se odpravili tudi na plažo Varadero, ki slovi kot ena najlepših na svetu. FOTO: Reuters 
B. K. P.
 12. 2. 2026 | 13:06
 12. 2. 2026 | 13:20
3:21
A+A-

Čeprav si Kuba nikoli ni povsem opomogla od krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19 in z njo povezane prepovedi potovanj, zdaj pa jo je še dodatno udarila energetska kriza, ostaja ta karibska otoška država visoko na lestvici priljubljenih destinacij tudi med slovenskimi turisti. Trenutno se tam potepa zvezdnik resničnostnega šova Kmetija, ki s svojimi sledilci tudi redno deli utrinke s te sončne dežele, znane po rajskih plažah, prijaznih ljudeh, strastni glasbi in odlični kulinariki. Igor Mikič, ki sicer zagrizeno skrbi za svojo mišičasto postavo, se tako ni mogel upreti tradicionalnim kubanskim sendvičem in slastnim sadnim koktajlom. S prijatelji, ki ga spremljajo na zasluženem oddihu, je skočil tudi do prostrane peščene plaže Varadero na severozahodnem delu otoka, ki velja za eno najbolj priljubljenih turističnih destinacij na Kubi in obenem za eno najlepših plaž na svetu.

Na Kubo se bo med prihajajočimi zimskimi počitnicami odpravilo tudi precej Slovencev, so pred dnevi poročali novinarji oddaje 24 ur. Med najbolj priljubljenimi daljšimi potovanji je po podatkih turističnih agencij tokrat poleg tradicionalnih Tajske in Šrilanke tudi Kuba, družine, ki jih bolj kot smučanje in sneg privlačijo toplo sonce in morje, pa se letos odločajo tudi za Kostariko, Panamo, Mehiko ter Avstralijo in Novo Zelandijo. Kljub temu pa na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) priporočajo previdnost. Kot so sporočili, zaradi »poslabšanja gospodarskih razmer in nestabilne situacije na Kubi odsvetuje turistična in druga nenujna potovanja v to državo«. Ministrstvo je na podlagi celovite ocene tveganja in nestabilne situacije dvignilo stopnjo opozorila za Kubo na oranžno. Državljanom svetuje, da pred morebitnim potovanjem skrbno pretehtajo nujnost potovanja.

Turizem bo zaščiten, zagotavljajo

Ob tem na MZEZ navajajo, da so se gospodarske razmere na Kubi v zadnjem času občutno poslabšale, predvsem kot posledica dolgotrajnih in zaostrenih sankcij. Te močno vplivajo na dostop do osnovnih življenjskih potrebščin, zdravil, energentov in drugih ključnih dobrin. Opazijo se pogoste motnje v dobavnih verigah, omejena dostopnost zdravstvenih storitev ter povečana socialna stiska prebivalstva, opozorila ministrstva navaja STA.

Pisali smo že, da Kuba zaradi povečanih napetosti z ZDA in zaostrovanja embarga na nafto uvaja obsežne ukrepe za varčevanje z nafto, vključno z zmanjšanjem obsega javnega prevoza in dejavnosti javne uprave. Tako bo javni prevoz denimo deloval v močno skrčenem obsegu, javna uprava bo delovala v manjšem obsegu, krajši bodo tudi šolski dnevi. Čeprav je turizem ena glavnih panog, do koder Kuba črpa prihodke, se tudi turistični delavci ter ponudniki nastanitev ne modo mogli povsem izogniti nevšečnostim, ki jih bodo prinesli ukrepi. Oblasti so sicer pred dnevi sporočile, da bo turizem na Kubi zaščiten, a bo omejen na destinacije z največjim povpraševanjem. Potovanj na bolj odročne dele otoka zato raje ne načrtujte, lahko se namreč zgodi, da ne boste našli prenočišča, da ne bo elektrike, prevoz pa boste čakali zaman.

Več iz teme

Kubanaftakrizapotovanjaturizemministrstvo za zunanje in evropske zadeveIgor Mikić
ZADNJE NOVICE
13:06
Novice  |  Svet
MINISTRSTVO ODSVETUJE POTOVANJA

Na tej eksotični destinaciji uživajo Slovenci, zunanje ministrstvo pa stvari

V tople kraje se bo med prihajajočimi zimskimi počitnicami odpravilo tudi precej Slovencev.
12. 2. 2026 | 13:06
13:00
Bulvar  |  Suzy
PREJEL STOJEČE OVACIJE

Bad Bunny dobil grammyja in v govoru ostro kritiziral Trumpa (Suzy)

Ljudem je na srce položil, naj se namesto s strahom in jezo, odzovejo z ljubeznijo.
12. 2. 2026 | 13:00
12:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT NA BAVARSKEM DVORU

Moški sredi Ljubljane razgrajal, pri sebi imel več nožev! Otroke umaknili na varno (FOTO)

36-letni moški, ki je bil po navedbah policije vidno pod vplivom alkohola in prepovedanih drog, ni upošteval ukazov policistov, zato so uporabili prisilna sredstva.
12. 2. 2026 | 12:25
12:20
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Velika sramota, če gredo za pusta na šiht, zato raje vzamejo dopust

V Ponikvah se je ohranilo precej običajev, ki so šli drugod v pozabo. Kar tri nedelje pred pustnim torkom je tam že videti prve mačkare na vasi.
12. 2. 2026 | 12:20
12:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZDRAVNIŠKE NAPAKE?

Kaj se dogaja? Po Emi (4) pri rutinski operaciji zjutraj umrl tudi 38-letnik!

Nova smrt med rutinsko operacijo pretresla javnost.
12. 2. 2026 | 12:16
11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Zimska doživetja brez kompromisov

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Zimska doživetja brez kompromisov

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Zimska doživetja brez kompromisov

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki