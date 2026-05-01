Na tej pri Slovencih priljubljeni destinaciji divjajo požari! Evakuirali več tisoč ljudi (VIDEO)

Lokalne oblasti so zaradi obsežnega požara v naravi v četrtek izdale ukaz o evakuaciji okoli 3500 ljudi iz mesta San Giuliano Terme na severu Toskane. Župan Matteo Cecchelli je danes dejal, da je bila evakuacija nujna, ker se je požar zaradi vetra približal hišam. Požar, ki je izbruhnil pred nekaj dnevi, je doslej zajel površino skoraj 800 hektarjev, je dejal predsednik regije Toskana Eugenio Giani.

Oblasti so za gašenje požara, ki je zajel območja med mestoma Pisa in Lucca, napotile več gasilskih enot in štiri letala za gašenje požarov. Nekatera od letal so na pomoč prispela iz drugih italijanskih regij. Poskusi, da bi požar spravili pod nadzor, so se izkazali za težavne, saj veter še naprej podžiga plamene, so sporočile lokalne oblasti. Aktivirali so tudi civilno zaščito, ki je civilistom pomagala pri evakuacijah. Začasna zaklonišča za evakuirane so uredili v okoliških telovadnicah.