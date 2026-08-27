Na tem evropskem letališču več zaposlenih okuženih z malarijo, dva umrla

Več zaposlenih na letališču v Frankfurtu se je okužilo z malarijo, dva od njih pa sta zaradi okužbe umrla, so v sredo sporočile zdravstvene oblasti. Domnevajo, da so okužbe povzročili komarji z območja, kjer je malarija endemična, v Nemčijo pa so verjetno prispeli z letalom.

Po podatkih pristojnih zdravstvenih oblasti v Frankfurtu se je skupno šest zaposlenih med delom okužilo s tropsko malarijo, najnevarnejšo obliko bolezni. Dva sta umrla, preostali štirje okuženi pa zdaj dobro okrevajo in so bili deležni zdravniške oskrbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prva smrt se je zgodila v začetku julija, vzrok pa je bil ugotovljen šele po smrti pacienta. Druga smrt se je zgodila avgusta, so še sporočili. Pri Inštitutu Robert Koch (RKI) domnevajo, da je okužbo povzročil komar vrste anopheles, ki je na najbolj prometno nemško letališče verjetno prispel z letalom. Po navedbah upravljavca letališča Fraport so nastavili pasti za komarje, ujete komarje pa bodo analizirali v laboratoriju, da bi ugotovili njihovo vrsto in izvor. Oblasti v Frankfurtu pa so zagotovile, da je tveganje za prebivalstvo zanemarljivo.

Kot so še navedli pri RKI, so primeri okužbe z malarijo neposredno na letališču zelo redki. Zadnjega so v Nemčiji zabeležili leta 2023, in sicer prav na frankfurtskem letališču. Zaradi redkih primerov okužbe pri osebah, ki niso potovale v tropske države, se lahko diagnoza ugotovi pozneje, kar povečuje tveganje za težji potek bolezni, opozarjajo.

Malarijo povzročajo zajedavci, ki jih s pikom na človeka prenašajo okužene samice komarjev. Bolezen je najpogostejša v tropskih državah. Spremlja jo visoka vročina, mrzlica, glavoboli in bolečine v mišicah. Bolezen vsako leto povzroči več sto tisoč smrti, večinoma v podsaharski Afriki. Zdravljenje obstaja in bolniki, pri katerih bolezen zgodaj odkrijejo, običajno popolnoma okrevajo.