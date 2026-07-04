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250. OBLETNICA NEODVISNOSTI ZDA

Na velik dan za ZDA se je oglasil Putin: »Donald, tebi in tvojim najbližjim želim ...«

Vladimir Putin je danes ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA.
Vladimir Putin in Donald Trump FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Vladimir Putin in Donald Trump FOTO: Kevin Lamarque Reuters
STA, M. J.
 4. 7. 2026 | 16:26
 4. 7. 2026 | 16:30
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Ruski predsednik Vladimir Putin je danes ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejetje Deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini in izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine.

»Podpis Deklaracije o neodvisnosti ZDA ni le naznanil rojstva vaše države, temveč je predstavljal tudi mejnik v svetovni zgodovini. Takrat je Rusija izrazila svojo nedvoumno podporo severnoameriškim kolonistom v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine,« piše v sporočilu ruskega predsednika, objavljenem na spletni strani Kremlja. V nadaljevanju je Putin poudaril, da Rusija in ZDA kot največji jedrski sili nosita posebno odgovornost za zagotavljanje globalne varnosti in stabilnosti. Dejal je tudi, da dve stoletji in pol v odnosih med državama vključujejo številna poglavja, na katera sta lahko obe strani ponosni.

Borili so se kot zavezniki

»V dveh svetovnih vojnah smo se borili kot zavezniki in skupaj osvobodili človeštvo grozot nacizma ter nato odigrali ključno vlogo pri oblikovanju temeljev sodobnega svetovnega reda,« je navedel in dodal, da je vzpostavitev konstruktivnih, pravičnih in vzajemno koristnih odnosov med Moskvo in Washingtonom v interesu tako obeh narodov kot celotne mednarodne skupnosti. »Donald, tebi in tvojim najbližjim želim zdravje, dobro počutje in veliko uspeha, vsem državljanom ZDA pa srečo in blaginjo,« je še dejal. 

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