Na voljo bodo nočna parkirišča po zaprtju trgovin

Ne zgolj v naši prestolnici, tudi drugod se prebivalstvo gosto naseljenih območij ubada s pomanjkanjem parkirnih prostorov. Za zanimivo sodelovanje za zmanjšanje te težave pa so se odločili v nemškem Hamburgu, kjer je mestna uprava sklenila dogovor z eno največjih živilskih verig na svetu Lidl. Pilotni projekt, poimenovan parkiranje po koncu delovnega časa, stanovalcem in obiskovalcem na Lidlovem parkirišču v mestni četrti Hamm omogoča celonočno parkiranje od 18. ure do osmih zjutraj naslednjega dne, pojasnjuje mesto Hamburg. Posamičen parkirni prostor za parkiranje stane tri evre na noč, 12 evrov za sedem noči in 30 za mesečni paket. Rezervacije se opravljajo digitalno, prek platforme enega od ponudnikov za storitve parkiranja.

V mestni upravi z nestrpnostjo pričakujejo, kako se bo obnesla novost: »Če bo pilotni projekt uspešen, ga je mogoče razširiti še na druge primerne Lidlove lokacije v Hamburgu. S tem bi lahko pomembno prispevali k izboljšanju parkirnih razmer na gosto poseljenih mestnih območjih,« napovedujejo željo, da se ponoči odpre še več trgovinskih parkirišč. Hamburški senator za promet in prehod na trajnostno mobilnost Anjes Tjarks dodaja, da bo zaradi tovrstne usmeritve odpadel tudi lokalni promet zaradi iskanja parkirišča: »To je dobro za stanovalce in tudi za podnebje.«

V preizkusni projekt vključili zgolj deset parkirišč

Osnovna težava pri tovrstnem parkiranju na površinah okoli trgovin bi bila lahko za trgovce (ne)disciplina lastnikov vozil, ki ne umaknejo vozil s parkirišč po odprtju trgovin, posledično pa jih morajo iskati kupci. Prav zaradi tega so v preizkusni projekt vključili zgolj deset parkirišč. »Vsak dan izpolnjujemo svojo obljubo kupcem, saj zagotavljamo hiter, udoben nakup in dovolj parkirnih prostorov v celotnem odpiralnem času,« je odločitev o relativno majhnem številu parkirišč utemeljil André von Lühmann, vodja nepremičnin za severno regijo pri Lidlovem nepremičninskem podjetju.

Zgled z nemškega severa v mestu, kjer živi skoraj dva milijona ljudi, sicer ne bo prinesel takojšnje opazne spremembe (razen za tistih deset srečnežev, ki bodo dobili parkirni prostor). Toda pri Lidlu pravijo tudi, da so veseli, da prevzemajo pionirsko vlogo na nočnih parkiriščih na površinah trgovin: »S tem, ko po zaprtju trgovine odpremo svoje parkirišče, ustvarimo resnično dodano vrednost za naše sosede in mesto,« je dejal von Lühmann. Trgovine pa bi si s to storitvijo lahko pridobile nove lojalne kupce, ki bodo cenili in plačali nočni odgovor na sodobne tegobe.