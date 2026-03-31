»Na voljo sem vam«: Orbanov zunanji minister priznal, da deluje v Putinovem interesu!? (VIDEO)

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je priznal, da je v Evropski uniji deloval v korist ruskih interesov, je navedeno v danes objavljenih ugotovitvah preiskovalnih novinarjev, ki temeljijo na posnetkih in prepisih njegovih telefonskih pogovorov s predstavniki ruskih oblasti.

Glede na ugotovitve preiskovalnih novinarjev, ki jih je danes objavil konzorcij več medijev, v katerem sodelujeta TheInsider in VSquare, si je Budimpešta prizadevala za odpravo sankcij proti bogatim ruskim poslovnežem in se izrekla proti nadaljnjim ukrepom, ki bi prizadeli t.i. rusko floto v senci, poroča Politico.

V ugotovitvah mediji navajajo prepise klicev med Szijjartom in ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom ter namestnikom ministra za energetiko Pavlom Sorokinom.

»Na voljo sem vam«

»Na voljo sem vam,« naj bi dejal Szijjarto Lavrovu. Domnevno naj bi obljubil podporo prizadevanjem za umik sestre ruskega milijarderja Ališerja Usmanova, tesnega sodelavca Vladimirja Putina, s seznama sankcij EU. »Odlično delo! Dokazali so, da javno povem enako kot po telefonu,« se je Szijjarto odzval na objavo ugotovitev o njegovih stikih s Kremljem. »Že prej smo vedeli, da tuje obveščevalne službe prestrezajo moje telefonske pogovore,« je sporočil na Facebooku. »Toda zdaj so prisluškovalci lahko videli, da sem isto govoril zasebno in javno,« je dodal.

Potrdil je, da se je redno usklajeval z več zunanjimi ministri iz držav, ki niso članice EU, »glede zadev, povezanih s sankcijami«.

Po prepričanju Szijjarta ti posnetki ne prinašajo nobenih novih informacij, saj Madžarska zelo pogosto javno izraža nasprotovanje sankcijam, ki so ne koristijo madžarskim interesom.