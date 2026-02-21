  • Delo d.o.o.
ZANIMIVA ZGODBA IZ SOSEŠČINE

Načelnik mestne uprave kaznovan zaradi luknje na cesti

Ker je ogrožal prometno varnost, mu je sodišče izreklo pogojno denarno kazen, ki je vseeno opomin vsem, ki zanemarjajo »luknje« na prometnicah.
Tudi pri nas je veliko lukenj po cestah. FOTO: O. B.
Tudi pri nas je veliko lukenj po cestah. FOTO: O. B.
O. B.
 21. 2. 2026 | 22:00
 21. 2. 2026 | 23:08
2:21
A+A-

V tem času, ko je veliko prometnic, od lokalnih do državnih cest, tudi v Sloveniji, zaradi lukenj, ki jih je povzročila zima (sneg, mraz, sol...), skorajda neprevoznih, lokalne skupnosti pa večinoma tarnajo, da ni sredstev za sanacijo, prihaja zanimiv zgodba iz soseščine, iz mesta Prijedor, kakšnih 200 km oddaljenega od slovenske meje. Tamkajšnji mediji namreč poročajo, da je Temeljno sodišče v Prijedoru v Republiki Srbski ugotovilo, da je vršilec dolžnosti vodje mestnega oddelka za promet Aleksandar Šobot odgovoren za nepravočasno odstranitev luknje na cestišču in ga obsodilo na denarno kazen v višini 1.000 KM (dobrih 500 evrov), pogojno na leto dni. Sankcija sicer ni pretirano visoka, a je vseeno lahko opomin vsem lokalnim veljakom in birokratom, da tudi urejanje prometnic sodi med odgovorne zadeve. Poškodba cestišča na ulici Koja Medića v Prijedoru je bila potrjena z dokazi, prišlo je tudi do prometne nesreče. Ta se je zgodila 27. marca 2024, v njej pa je bil osebni avtomobil znamke Golf huje poškodovan, in sicer zaradi luknje velikosti 110 krat 60 in globine približno 10 centimetrov.

Dejanje obžaloval

Sodišče je ugotovilo, da Aleksandar Šobot, v vlogi vršilca dolžnosti vodje mestnega oddelka za promet, komunalne zadeve in varstvo okolja ter premoženjsko-stanovanjske zadeve, ni opravljal nalog s ciljem vzdrževanja javne ceste zaradi varnega in nemotenega pretoka prometa. Obtoženi Šobot je pred sodiščem priznal odgovornost ter dejanje obžaloval, vendar da zaradi zapletenih in dolgotrajnih postopkov javnega naročanja ni mogel pravočasno izdati odredbe za popravilo luknje. Dejal je, da je bila luknja takoj po zaključku predpisanega postopka zakrpana, a kljub temu je na zahtevo Postaje prometne policije Prijedor bil sprožen prekrškovni postopek.

Šobot je sicer dolžan plačati 150 KM (77 evrov) sodnih stroškov, oškodovanec z inicialkama S. V., pa je bil zaradi morebitnega premoženjskopravnega zahtevka napoten na civilni postopek, je bilo navedeno v sklepu Temeljnega sodišča Prijedor, je poročala Srna, tiskovna agencija Republike Srbske.

