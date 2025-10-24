Načelnik vojske brutalno iskreno: »Bodite pripravljeni na šok, imamo tri do štiri leta, Putin ima le en cilj«

Novoimenovani načelnik francoskega generalštaba Fabien Mandon pripravlja oborožene sile na šok, nekakšen preizkus, ki bi lahko prišel iz Rusije.

Fabien Mandon. FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

»Rusija je država, ki bi jo lahko zamikalo nadaljevanje vojne na naši celini,« je general Mandon povedal predstavnikom parlamentarnega obrambnega odbora in dodal: »Prvi cilj, ki sem si ga zadal oboroženim silam, je, da bodo v treh ali štirih letih pripravljene na šok, ki bi bil nekakšen preizkus. Ta preizkus že obstaja v hibridnih oblikah, vendar bi lahko postal bolj nasilen.«

Ruski napad med letoma 2027 in 2030?

Vodilni generali in politiki iz držav EU in Nata so že večkrat opozorili, da bi Moskva lahko v prihodnjih letih napadla zavezništvo, ocene pa se gibljejo med letoma 2027 in 2030. Prejšnji teden je Evropska komisija predstavila načrt za pomoč državam članicam pri pripravi na morebitno vojno do leta 2030, tako navaja Politico.

Francija zaostruje retoriko

Francoski vojaški častniki so bili tradicionalno bolj previdni kot nekateri njihovi evropski kolegi, ko gre za določanje rokov in odprto govorjenje o morebitnem ruskem napadu na Nato. Toda v zadnjih mesecih je francoska retorika do Moskve postala ostrejša, predsednik Emmanuel Macron pa je izjavil, da je Evropa v konfliktu z Rusijo.

»Verjeti, da je bila ruska invazija na Ukrajino leta 2022 zadnji napad in da se to na naši celini ne bo ponovilo, pomeni prezreti tveganje, s katerim se soočamo,« je Mandon dejal zakonodajalcem in opozoril: »Rusi se reorganizirajo z enim samim ciljem: soočiti se z Natom.«