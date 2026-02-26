Nacionalna televizija prekinila program! Od 7. ure je mogoče videti le tole obvestilo

Nacionalna javna radiotelevizija Bosne in Hercegovine BHRT danes začasno svojega programa ne predvaja, da bi opozorila na nakopičene dolgove, ki ogrožajo njen obstoj. Med njimi je približno 11 milijonov evrov dolga do Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki ga mora poravnati do konca tedna, sicer ji grozi dolgotrajna blokada računov.

Rok za poravnavo dolga do EBU poteče čez dva dni, nato pa se bo nadaljeval izvršilni postopek z dolgotrajno blokado računov, kar bi lahko resno ogrozilo delovanje BHRT. Obstaja tudi tveganje, da bodo morali prenehati predvajanje programa, so danes opozorili na javnem servisu, ki bo čez dan predvajal samo informativne oddaje.

Skupni dolgovi BHRT po njihovih navedbah znašajo že več kot 100 milijonov konvertibilnih mark oz. okoli 50 milijonov evrov. Med njimi so poleg dolga EBU še neporavnani davki in prispevki, obveznosti za elektriko in plin ter dolgovi do drugih domačih dobaviteljev.

Po njihovih besedah so razmere posledica neizvajanja zakonskih obveznosti. Med drugim je Radiotelevizija Republike Srbske (RTRS) dolžna BHRT več kot sto milijonov konvertibilnih mark (okoli 50 milijonov evrov), ker ji od leta 2017 ne nakazuje polovice zbranega RTV-prispevka, kot bi morala po zakonu.

BHRT je zaradi tega sprožil več sodnih postopkov, vključno s tožbami proti RTRS, pristojnim institucijam pa med drugim predlagal zagotovitev kreditnih sredstev v višini 100 milijonov konvertibilnih mark z jamstvom sveta ministrov BiH.