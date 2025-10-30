Nad Evropo se oblikuje »bombastičen ciklon«: prihaja močno deževje, grozijo poplave

Nad Atlantikom in Evropo prevladuje vreme, značilno za ta letni čas, zato je za začetek novembra napovedano daljše obdobje nestabilnega vremena z deževnimi obdobji in povečano nevarnostjo poplav.

Nadpovprečne temperature morja bodo prispevale k večji količini padavin v Evropi – pričakujejo se močni nalivi, poplave in nevihte. Topla morja bodo namreč frontalnim sistemom zagotavljala dodatno vlago in povzročala močne padavine po vsej zahodni Evropi.

Nastaja »bombastičen ciklon«

Od nocoj do začetka naslednjega tedna se pričakujejo padavine nad Irsko, Združenim kraljestvom, Škotsko, zahodno Iberijo in jugozahodno Norveško. Meteorologi pri Severe Weather Europe opozarjajo, da bi lahko močno deževje povzročilo tudi poplave.

Velika razlika v tlaku in temperaturi med Atlantikom in Evropo

Strokovnjaki opozarjajo, da zaradi nenadne spremembe tlaka nastaja »bombastičen ciklon« – bo ta konec tedna okrepila tudi gorske vetrove nad zahodnim delom celine. Najmočnejši vetrovi, do približno 130 km/h, bodo ostali predvsem nad Atlantikom in Biskajskim zalivom, v naslednjih nekaj dneh pa bodo povzročali tudi močne plime in visoke valove proti atlantski obali Iberskega polotoka, Francije, Irske in Škotske.