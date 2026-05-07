ALARM V ZRAKU

Nad evropsko državo strmoglavila ruska drona! Zadela skladišče nafte, šole zaprte (VIDEO)

Ob padcu je na območju skladišča izbruhnil požar.
Simbolična fotografija FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters
N. P.
 7. 5. 2026 | 09:22
V Latviji so v četrtek zjutraj razglasili izredne razmere, potem ko sta iz smeri Rusije v državo vstopili dve brezpilotni letali in kasneje strmoglavili. Po podatkih latvijske vojske in poročanju javne radiotelevizije LSM je eden od dronov zadel skladišče nafte v mestu Rezekne, ki leži približno 40 kilometrov od meje z Rusijo. Ob padcu je na območju skladišča izbruhnil požar, ki pa je po navedbah policije ugasnil še pred prihodom gasilskih enot. Kljub temu so bile na prizorišče takoj napoteni vojska, policija in reševalne službe. Lokalne oblasti so prebivalce pozvale, naj zaradi lastne varnosti ostanejo v hišah, obenem pa so odredile, da bodo v četrtek vse tamkajšnje šole zaprte.

To ni prvi tovrstni incident v regiji. Že konec marca je več ukrajinskih dronov, ki so bili po vsej verjetnosti izstreljeni proti vojaškim ciljem v Rusiji, zašlo nad ozemlje Latvije ter sosednjih Estonije in Litve. Eden izmed njih je takrat trčil v dimnik elektrarne, drugi pa je treščil v zamrznjeno jezero in eksplodiral.

Zunanji ministri vseh treh baltskih držav, ki so članice zveze NATO, so že aprila ostro zavrnili kakršna koli namigovanja o vpletenosti v napade. Poudarili so, da nikoli niso in ne bodo dovolili, da bi se njihov teritorij ali zračni prostor uporabljala za izvajanje operacij z brezpilotnimi letali proti Rusiji.

