Dizla samo še za 29 dni: »Pojdite k domačim za veliko noč, a ne tankajte več kot nujno potrebujete«

»Velika noč je zelo poseben čas za vero in družino,« je Avstralce nagovoril minister Chris Bowen. Ob tem je ljudi spodbudil, naj obiščejo svoje bližnje in si vzamejo odmor, »a ne tankajte več, kot dejansko potrebujete«. Avstralija, ki uvozi 90 odstotkov goriva, se prav tako kot Evropa sooča z lokalnimi pomanjkanji goriv zaradi zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu. Konflikt, ki traja že šesti teden, vpliva na dobavne verige in povzroča motnje pri distribuciji goriva po državi. Zaradi negotovosti so nekateri prebivalci že odpovedali načrtovana potovanja za podaljšan praznični konec tedna, zlasti na območjih, kjer so črpalke ostale brez goriva.

Po besedah ministra ima država trenutno zaloge bencina za približno 39 dni, 29 dni dizla in 30 dni kerozina. Največji pritisk je na dizelsko gorivo, saj je brez njega ostalo 312 od približno 8000 bencinskih postaj po državi. Večina prizadetih črpalk se nahaja na podeželju, kjer je obnova zalog počasnejša.

Na razmere se je odzval tudi avstralski premier Anthony Albanese, ki je v redkem nagovoru opozoril, da bodo gospodarske posledice konflikta na Bližnjem vzhodu občutne še več mesecev. Državljane je pozval, naj, kjer je mogoče, uporabljajo javni prevoz in varčujejo z gorivom, saj ga utegne zmanjkati.