  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSLEDICE NAPADOV

Naftna polja v dosegu iranskih raket: koliko nas bo stala nova vojna?

Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v torek večinoma znižali, saj je napad ZDA in Izraela na Iran pretresel finančne trge po vsem svetu.
Iran je ladjam, ki bi prečkale Hormuško ožino, zagrozil z napadi. FOTO: Dado Ruvic Reuters
Iran je ladjam, ki bi prečkale Hormuško ožino, zagrozil z napadi. FOTO: Dado Ruvic Reuters
M. U.
 3. 3. 2026 | 09:45
 3. 3. 2026 | 10:31
4:35
A+A-

Če se bo vojna na Bližnjem vzhodu nadaljevala, bomo to lahko občutiti v svojih denarnicah. Iz zalivskih držav v Evropo prihajajo znatne količine goriva in plina, cene pa so že začele skakati. Takoj so se odzvali tudi naftni in plinski trgi.

FOTO: Kawnat Haju Afp
FOTO: Kawnat Haju Afp

Naftna polja so v dosegu iranskih izstrelkov

Ob Ras Tanuri je tu še Al Ghawar, največje naftno polje na svetu. V zalivu je še vrsta velikih naftnih črpališč, katerih zaprtje bi lahko povzročilo hude  motnje v preskrbi z energenti. 

Podražitev nafte

Nafta se je zaradi strahu pred motnjami v oskrbi podražila za okoli pet odstotkov. K temu je prispevala novica o zaprtju Hormuške ožine, skozi katero poteka prevoz približno 20 odstotkov svetovne nafte po morju.

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 70,35 dolarja, kar je 3,33 dolarja več kot ob koncu petkovega trgovanja. V Londonu so se aprilske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent podražile za 4,02 dolarja, na 76,90 dolarja.

Dekan Rudarsko-geološko-naftnega fakultete Vladislav Brkić je za dnevnik.hr pojasnil, da so po Venezueli največje rezerve nafte prav v Savdski Arabiji. V njeni soseščini je tudi Katar s svojimi zalogami plina. Njihov državni proizvajalec je po napadu na sosednjo Savdsko Arabijo začasno ustavil proizvodnjo utekočinjenega plina, zato so cene v Evropi poskočile za 50 odstotkov.

image_alt
Ali bo zmanjkalo dizelskega goriva? Cene bodo eksplodirale, napovedujejo strokovnjaki

Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v torek večinoma znižali, saj je napad ZDA in Izraela na Iran pretresel finančne trge po vsem svetu. Posledično se je podražila tudi nafta, tečaj evra pa je izgubil.

»Plinska skladišča, ki so prazna, je treba napolniti do prihodnje ogrevalne sezone. Zato sta katarski plin in LNG za Evropo pomembna. Približno 25 odstotkov proizvodnje plina prihaja prav iz Katarja,« je dejal Brkić.

Če se bosta kriza in rast cen energentov nadaljevala, strokovnjaki opozarjajo, da bi se to lahko prelilo v globalno inflacijo.

»Inflacija je nekaj, kar bi se lahko razplamtelo, v tem primeru bi prišlo s strani ponudbe, zaradi višjih cen energentov. V tem pogledu vsaj neposredna prihodnost ni ravno bleščeča,« pa je dodal ekonomski analitik Luka Brkić.

Iran ladjam, ki bi prečkale Hormuško ožino, zagrozil z napadi

Poveljnik iranske revolucionarne garde general Sardar Džabari je na iranski televiziji sporočil, da je Hormuška ožina zaprta. Vsem ladjam, ki bi poskušale prečkati strateško pomembno ožino za svetovno trgovino z energenti, je zagrozil, da jih bodo iranske sile napadle. 

Hormuška ožina med Omanom in Iranom povezuje Omanski zaliv na jugovzhodu in Perzijski zaliv na jugozahodu. To je edini izhod iz Perzijskega zaliva na odprto morje, skozenj pa gre okoli 20 odstotkov vse trgovine z nafto.

Članice Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC) Savdska Arabija, Iran, Združeni arabski emirati, Kuvajt in Irak, izvažajo večino svoje surove nafte skozi to ožino, predvsem v Azijo. Katar, eden največjih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, pa skozi Hormuško ožino pošilja skoraj ves svoj utekočinjeni zemeljski plin. Katar je v ponedeljek ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

Evropske cene plina krepko navzgor, največji skok od avgusta 2023

Cene zemeljskega plina v Evropi se zaradi vojne v Iranu še naprej krepijo. Ob začetku današnjega borznega trgovanja so se zvišale za več kot 33 odstotkov, zdaj pa beležijo okoli 25-odstotno rast.  Okoli 10. ure po srednjeevropskem času so na vozlišču TTF na Nizozemskem s terminskimi pogodbami za dobavo v aprilu trgovali po 55,32 evra za megavatno uro (MWh) plina. V ponedeljek so cene poskočile za skoraj 40 odstotkov in dosegle največji skok od avgusta 2023. Katar, eden največjih izvoznikov utekočinjenega zemeljskega plina na svetu, je namreč v ponedeljek ustavil proizvodnjo utekočinjenega zemeljskega plina.

Več iz teme

naftaSavdska ArabijaIraninflacija
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Domači trači
NEPRIČAKOVANO

Hajdi obtičala na Kanarskih otokih: trajekt ustavili, v hotelu presenečeni

»Obtičali smo na prelepem otoku La Gomera. Ni nam hudega,« je sporočila sledilcem.
3. 3. 2026 | 11:25
11:15
Bralci
PARKIRNI REŽIM

V Štepanjskem naselju spet kaos! »Takoj, ko so spustili količek, ste se vsuli pred šolo«

Po začasni ustavitvi parkirnega režima v Štepanjskem naselju znova napeto. Pogovarjali smo se z eno od mam, ki živi v naselju že 20 let in ima tri otroke na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha: »Pred dvema mesecema so skoraj povozili mene in otroka«
Nina Čakarić3. 3. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Vozilo v jarku, voznik mrtev: policija razkrila presenetljivo ugotovitev

V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor tako umrla ena oseba, lani v istem času pa dve.
3. 3. 2026 | 11:05
10:45
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Mars v ribah: v odnosih bomo mehkejši, tudi bolj občutljivi

Zdaj je odličen čas za umetnost, pomoč drugim, duhovne prakse.
3. 3. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Slovenija
PRED SPOMLADANSKIM SEJMOM

Kmetje med tujo in domačo politiko

Ob Gregorjevem sejmu, že 30. po vrsti, tudi svetovno gozdarsko tekmovanje sekačev.
Tanja Jakše Gazvoda3. 3. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
ZVITA FELTNA

Zvita feltna praznuje: V 20 letih se nismo sprli! (Suzy)

Prelomnica se jim je zgodila s pesmijo Edina.
3. 3. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki