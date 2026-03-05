Najbolj bleščeči bunkerji v Dubaju, tako milijarderji bežijo pred raketami

Skoraj nobeden izmed tujcev, ki živijo v razkošju Dubaja, ne bi predvidel iranskih zračnih napadov, ki so od sobote ciljali na najbolj bleščeče mesto v Združenih arabskih emiratih – a to ne pomeni, da niso imeli že določene varne sobe, kjer bi se lahko skril. Mesto je tako ekstremno bogato, da ima veliko razkošnih nepremičnin, domov milijarderjev, vplivnežev in tujcev, futuristične varne hiše, sobe za paniko in utrjene kleti – pogosto za milijone evrov. Pred tem vikendom ti neverjetni vojaški bunkerji verjetno še nikoli niso bili uporabljeni, saj je stopnja nasilnih kaznivih dejanj v Dubaju nizka, celo manjše tatvine so strogo kaznovane.

In verjetno superbogatim, ki so jih vgradili v svoje petzvezdične vile, sploh ni prišlo na misel, da bi se morali skrivati pred dežjem iranskih raket. Do prvega vojaškega napada v soboto, ko so mnogi turisti bežali za svoje življenje, je Dubaj v nedavnih bližnjevzhodnih konfliktih veljal za skoraj nedotakljiv. Vse se je spremenilo v soboto, ko so bili Dubajsko letališče in luksuzne nepremičnine Fairmont The Palm in Burj al Arab dramatično prizadete brez opozorila – deli mestnega bleščečega obzorja so zagoreli. Varovalni ukrepi v stanovanjih, sprejeti proti resnični grožnji zoper posameznike z visokim premoženjem, kot so ugrabitve ali oboroženi napadi, zdaj nenadoma pridejo do izraza – še posebej ker se v prihodnjih dneh lahko zgodijo novi napadi.

Mnogi najbogatejši prebivalci Dubaja so se od sobote oglasili na Instagramu in izrazili zaupanje v šejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma in njegovo vojsko, da bodo prestregli morebitne nadaljnje napade. In palača Zabeel, kjer prebivajo vladarji Dubaja – družina Al Maktoum – je ena najbolj utrjenih lokacij v celotnih Združenih arabskih emiratih. Regalna nepremičnina, ki jo ves čas varujejo oboroženi stražarji, naj bi imela več estetsko dovršenih, visokotehnoloških varnih sob, ki jih je mogoče aktivirati z enim gumbom – z ločenim napajanjem, ki bi lahko šejk z družino bival tedne. Obsežni kompleks palače bi lahko postal tarča iranskih napadov, če se bližnjevzhodni konflikt še stopnjuje – a šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum ostaja odločen, saj je bil ta teden celo viden v Dubai Mallu.

FOTO: Giuseppe Cacace Afp

FOTO: Amr Alfiky Reuters

Drugod imajo večina najbolj znanih zasebnih rezidenc v Dubaju podobno raven varnosti. Ena najdražjih nepremičnin, Marble Palace, ki stoji v zelo bogatem predelu Emirates Hills in je bila lani prodana za 86 milijonov funtov, naj bi imela več protibombnih sob za paniko in lastno podpostajo za energijo. Argus Security, podjetje s sedežem v nakupovalnem središču v Dubaju, ustvarja posebne protibombne varne in »skrite« sobe za luksuzne domove, namenjene skrivališču pred nasilnimi napadi, vključno z AK-47 na bližnji razdalji – a zdaj te sobe nudijo tudi zavetje pred bližnjimi raketnimi in dronskimi napadi. Za tiste brez vgrajenih utrjenih sob, se zdi, da najnaprednejša telovadnica, pogosto v spodnjih nadstropjih luksuznih nepremičnin, dvojno služi kot prostor za zavetje bogatih.

FOTO: Rula Rouhana Reuters

Zvezdniki so na varnem

Zvezdnik Netflix serije Dubai Bling, Ebraheem Al Samadi, kuvajtsko-ameriški podjetnik, vreden okoli 38 milijonov funtov in znan kot »The Blooming Man«, je ta teden delil video s svojimi 1,2 milijona sledilcev iz očitno podzemne telovadnice svoje nepremičnine. Al Samadi je bil viden v športni opremi in slušalkah v prostorni podzemni sobi. Napis je glasila: »Ste varni v ZAE?« z dodatkom »Mi smo popolnoma v redu«. V ponedeljek je nekdanji igralec Manchester Uniteda, Rio Ferdinand, razkril, kako sta on in njegova žena Kate ter najmlajši otroci odšli v klet, potem ko sta občutila vpliv »strašljivih« raketnih napadov v okolici doma. Rio, 47, in Kate, 34, sta se z otroki (Shae, dve leti, Cree, pet let, ter Riojevo hčer Tia, 14) preselila v ZAE avgusta lani. Oba, Rio in Kate, sta kasneje delila fotografijo družine, ki telovadi v kletni telovadnici, potem ko sta otroke zadržala doma med »dubajskimzaprtjem«.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Nekdanja zvezdnica TOWIE, Kate, se je v nedeljo oglasila na Instagramu in posodobila svoje oboževalce o tem, kje se nahaja družina, ter zagotovila, da so varni po »zelo strašni noči«. Pisala je: »Hvala za vaša sporočila in oprostite za molk, nisem želela skrbeti vse, samo nisem našla besed. Smo varni. Vlada dela čudovito delo, da to ostane tako, in kljub moji nervozi čutim, da smo v zelo varnih rokah. Upamo na mirnejši večer, prejšnja noč je bila zelo strašljiva. Čeprav sta Cree in Shae uživala, saj nista mogla verjeti, da imamo vsi spanje v kleti.«

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Druge znane osebnosti v ZAE, vključno z Luiso Zissman, Petro Ecclestone in Arabello Chi, so prav tako delile posodobitve po iranskih napadih. TV osebnost Zissman, 38, je povedala, kako je morala zadržati družino doma, potem ko so bežali iz parka zaradi eksplozij. Luisa, mati Dixie, 16, Indigo, 10, in Clementine, 9, je opisala, kako je v nedeljo slišala štiri eksplozije med sprehodom z otroki. Dogodek je označila kot »surov in strašljiv« in izrazila upanje, da bo obramba ZAE poskrbela za varnost vseh. Delila je fotografijo enega od otrok, ki je pekel domače kruhke, in zapisala: »Doma pečeni kruhki. Otroci so zabavni in notri. Šli smo na park in prav ko smo stopili iz vrat, smo slišali dve ogromni eksploziji, ki sta stresli hišo, umaknili smo se in potem slišali še dve. Zdaj je čas za film v kleti. Tako surrealno in strašljivo. Verjamem, da bo obramba ZAE poskrbela za našo varnost.« Dodala je, da ni načrtovala spanja v kleti, kot nekatere družine njenih prijateljev, a je pripravila »nujni« načrt, če bi bilo potrebno. »Tako smo pripravili nujno klet, imamo pasji kot, nekaj odej, to je vse. Dal sem vodo v hladilnik, čeprav verjamem, da do tega ne bo prišlo. Vem, da so nekateri v kleteh in garažah, še posebej tisti v visokih stanovanjskih stolpih. Tu je veliko stekla, bil bi kar prestrašen, če bi bil v stekleni stolpnici. A nič hujšega se ni zgodilo in večinoma je vse v redu. Tukaj je vse v redu,« poroča dailymail.co.uk.