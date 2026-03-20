Najbolj krvav dan za Ruse? Več kot 1700 žrtev v 24 urah, Rusija naj bi izgubila 37 kilometrov ozemlja

Po podatkih ukrajinskega generalštaba je bilo 17. marca ubitih ali ranjenih kar 1710 ruskih vojakov. Ob tem naj bi bilo uničenih tudi 29 topniških sistemov ter približno 230 vozil, vključno s cisternami za gorivo. Velik del izgub naj bi povzročile ukrajinske brezpilotne enote. Te so po razpoložljivih informacijah v približno enem dnevu in pol onesposobile okoli 900 ruskih vojakov med poskusom preboja na zaporiškem bojišču.

Od motociklov pa do konjev, Rusi naj bi poskusili vse pristope

Poveljnik ukrajinske enote dronov 'Magyar’s Birds', Robert Brovdi, je dejal, da so ruske sile poskušale napredovati z različnimi sredstvi – od pehote in motociklov, celo do konjev. Za napad naj bi izkoristil meglo, vendar jim ni bila v dovoljšnjo pomoč. V zadnjih mesecih so se sicer dnevne ruske izgube gibale med 700 in 900 vojaki, zato bodo pred pričakovano pomladno ofenzivo verjetno potrebovali nove enote.

Večino škode na ukrajinskih mestih še vedno povzročajo ruski droni. FOTO: Reuters

Medtem so mirovna pogajanja, pri katerih so posredovale ZDA, zastala. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je potrdil, da so pogovori trenutno na čakanju, saj naj bi se Washington osredotočal na razmere na Bližnjem vzhodu. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov naj bi zato Ukrajino obtožil zavlačevanja in naznanil, da bo Rusija svoje cilje dosegla z nadaljevanjem vojne. Zaostrovanje retorike iz Moskve naj bi opogumili višji prihodki od energije ter odločitev ZDA o omilitvi sankcij na rusko nafto zaradi napetosti z Iranom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozarja, da bi konflikt na Bližnjem vzhodu zagotovo negativno vplival na Ukrajino, kar se že kaže kot resnično. Kijev je zato zahteval sklic nujne seje Varnostnega sveta ZN.

Ukrajini naj bi šlo kljub temu dobro, a neodvisni analitiki dvomijo v številke

Kljub zaostrenim razmeram Ukrajina beleži določene uspehe. Po podatkih washingtonskega Inštituta za proučevanje vojne je februarja prvič po koncu leta 2023 ponovno pridobila več ozemlja, kot ga je izgubila. Glavni ukrajinski poveljnik Oleksandr Sirski je poudaril, da ruske izgube že tri mesece zapored presegajo število na novo mobiliziranih vojakov. Kljub optimističnim tonom nekateri opozarjajo na morebitno pretiravanje. Zelenski je nedavno trdil, da je Ukrajina ponovno prevzela nadzor nad 400 do 435 kvadratnimi kilometri ozemlja, vendar del strokovnjakov te številke postavlja pod vprašaj. Finska organizacija Black Bird medtem ocenjuje, da je Rusija februarja izgubila približno 37 kvadratnih kilometrov ozemlja.

V marčevskih napadih je bilo najbolj poškodovano ukrajinsko mesto Odesa. FOTO: Reuters

Ukrajinski protinapadi po težavah v ruskih komunikacijah prejšnji mesec še niso prerasli v uradno ofenzivo. Po besedah Zelenskega pa so vseeno zaustavili rusko napredovanje. Ruske sile naj bi zdaj uporabljale taktiko majhnih infiltracijskih skupin, s katerimi postopno širijo t. i. 'sivo cono' vzdolž frontne črte. Gre za strategijo izčrpavanja, znano pod imenom 'tisoč rezov', pri kateri manjše enote neprestano pritiskajo na obrambo in pri tem motijo logistiko nasprotnika.