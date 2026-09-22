Najbolj kulska soseska je v Seulu, slovenske strokovnjakov niso prepričale (FOTO)

Novinarji ameriške revije Time Out in strokovnjaki z vsega sveta so odločili: najbolj kulska soseska je seulska Jongno 3-ga, druga je L'Ocean v maroškem Rabatu, tretja pa Neos Kosmos v Atenah.

In zakaj je Jongno 3-ga naj bolj kulska? Ker je preprosto najboljša in najprivlačnejša: to je pravi kraj za vse, ki radi uživajo v poulični, pretežno južnokorejski hrani, nakupujejo v simpatičnih trgovinicah, ki ponujajo oblačila in obutev po dostopnih cenah, dišave znanih proizvajalcev ter naravno kozmetiko, občudujejo po meri izdelan nakit, pijejo odlično kavo, nazdravljajo s craft pivom, klepetajo z znanci in neznanci. Kljub vrvežu in živahnemu utripu se lahko sprostijo. V senci mogočnih ginkov, ki z jesenskimi barvami soseski dodajo prav poseben čar, se prepletajo različne kulture in generacije, tam se vsak počuti sprejetega, dobrodošlega, kot doma, svojo izbiro pojasnjujejo pri Time Out, ki sicer seulsko sosesko redno uvršča med najbolj kulske. Leta 2021 je bila visoka tretja, letos pa so ji namenili celo zmago.

V jesenskih barvah je še bolj očarljiva.

L'Ocean District v Rabatu je veliko bolj svetovljanski in trendovski, a je preplet velikih trgovskih in hotelskih verig ter pristne maroške kulture z zasebnimi trgovinicami nadvse posrečen in zato nadvse privlačen za turiste z vsega sveta, obenem pa še vedno prijazen do domačinov. Atenska soseska Neos Kosmos, ki jo odlikuje predvsem umetniški utrip, je tretja, sledi pa prva ameriška, in sicer Chinatown v Los Angelesu. Peta je še ena soseska na evropskih tleh, Govanhill v Glasgowu, sledijo Kitakagaja v Osaki, Chapinero Alto v Bogoti, Koendži v Tokiu, Downtown v Ontariu, deseterico pa zaokrožuje Esquilino v Rimu.